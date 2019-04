Aktive Abteilungen

Igersheim.Nachfolgend ein Blick in die einzelnen Abteilungen des 1. FC Igersheim: Fußball: Im Nachwuchsbereich waren sämtliche Jugendteams eigenständig besetzt, ohne Spielgemeinschaften. Hervorzuheben sind die Titelgewinne von A- und C-Junioren in der Kreisstaffel. Ein großer Erfolg war wieder das Camp mit Uwe Bein. Die „Erste“ feierte am letzten Spieltag den Klassenerhalt, nachdem ein Trainerwechsel vorgenommen worden war. Die „Zweite“ holte sich den Meistertitel, ein weiteres Highlight war die Ausrichtung des Pokalfinales. Die AH blieb auf dem Feld bei sechs Auftritten ungeschlagen und holte sich auch in der Halle einige Turniersiege. Leichtathletik: „Breitensport für alle – Förderung der Talente“ lautet das Motto der Leichtathleten. Zahlreiche Aktive des 1. FC, die unter LG Hohenlohe firmieren, überzeugten mit Toplatzierungen bei diversen Meisterschaften und liegen in WLV- und deutscher Rangliste weit vorn. Inzwischen ist Igersheim wieder WLV-Stützpunkt. Die Leitung hat Bettina Fischbeck. Die LG liegt nach einer speziellen Punktwertung unter allen 246 Leichtathletikverein in Württemberg auf dem hervorragenden 18. Platz, bei den Schülern unter 137 Clubs auf Position 14. Tennis: Drei aktive Teams beteiligen sich an der Medenrunde. Highlight war die Meisterschaft der Herren in der Kreisliga 1. Auch die außersportlichen Events kamen nicht zu kurz. Die Mitglieder erreichen viel durch Eigenleistung und ehrenamtliches Engagement. Tischtennis: Während die „Erste“ voraussichtlich die Kreisliga A verlassen muss, geht es für die Mitglieder der „Zweiten“ in der Kreisklasse vor allem um Spielpraxis. Derzeit ist kein Jugendteam im Spielbetrieb, doch dies könnte sich schon in absehbarer Zeit wieder ändern. Die Verantwortlichen blicken in jedem Fall positiv in die weitere Zukunft. Turnen: Breitensport wird in der Turnabteilung des 1. FC Igersheim ganz groß geschrieben. Mutter-und-Kind-Turnen, Frauengymnastik, Seniorengymnastik, Männergymnastik, Taekwondo, Qigong, Zumba, Yoga – die Angebotspalette ist außerordentlich breit und sollte für jeden Geschmack etwas im Angebot haben. Die größte Abteilung innerhalb des 1. FC freut sich nicht nur über weitere Personen, die sich Woche für Woche an den Trainingseinheiten beteiligen, sondern auch über neue Übungsleiter, denn davon kann man gar nicht genug haben. Volleyball: Während die Damen vor dem Abstieg stehen, hoffen die Herren 2, über die Relegation eine Etage nach oben zu gelangen. Allerdings könnte durchaus der Fall eintreten, dass man in den Aufstiegsspielen, auf die Igersheimer „Erste“ trifft. Was den Nachwuchs angeht, wird es zunehmend schwieriger, Kinder und Jugendliche für das Volleyballspielen zu gewinnen. ivkm

