Aktive und Ehrenamtliche werden geehrt

Igersheim.Der Sportkreis Mergentheim veranstaltet seinen siebten Sportkreisball, der auch in diesem Jahr in der Erlenbachhalle in Igersheim stattfindet. Ein gut gefüllter Ballsaal und ein begeistertes Publikum sind der Garant dafür, dass sich dieses sportliche und gesellschaftliche Ereignis sehr gut als feste Größe im Raum Bad Mergentheim im Veranstaltungsgeschehen etabliert hat. Am Samstag, 30. März, um 19.30 Uhr findet dieser Ball statt. Hallenöffnung ist um 18.45 Uhr.

Im Mittelpunkt stehen die Wahlen der Sportlerin, Sportler und der Mannschaft des Jahres sowie dem Ehrenamt des Jahres. Dem Ausschuss war es sehr wichtig, diese Leistung, die von den vielen ehrenamtlichen Personen in den Vereinen erbracht werden, zu würdigen und auszuzeichnen.

Der Ball ist aber nicht nur für Sportler, Funktionäre und ehrenamtliche Personen gedacht, sondern auch für Frauen und Männer, die Spaß und Freude am Tanz haben. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt die Band „Cocktail“. Außerdem wird es hochwertige sportliche Darbietungen geben.

Der Sportlerball wurde schon seit Beginn kontinuierlich von Sponsoren und Gönnern finanziell unterstützt. Die Wahlen werden nach folgendem Ablauf durchgeführt.

Die vorgeschlagenen Sportler werden durch einen Stimmzettel gewählt. Diese Stimmzettel können an die Geschäftsstelle der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim und des Sportkreises Mergentheim in der Großen Kreisstadt ausgefüllt zurückgeschickt oder dort abgegeben werden, ebenso bei den Hauptgeschäftsstellen der Volksbank Vorbach-Tauber in Creglingen, Niederstetten und Weikersheim abgegeben werden.

Die Ehrung der jeweiligen ersten drei Plätze der ausgewählten Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften und Ehrenamt des Jahres erfolgt beim Sportkreisball.

Der Sportkreis freut sich auf dieses außergewöhnliche Event, und auch die Sportler und Ehrenamtlichen werden einen tollen und würdigen Rahmen für ihre Auszeichnungen haben.

