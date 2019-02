Alter Sportplatz beschädigt

Igersheim.Unbekannte hinterließen in der Nacht auf Samstag auf dem alten Sportplatz am Kitzberg in Igersheim, deutlich sichtbar ihre Spuren. Sie begaben sich vermutlich mit einem Pkw auf das Spiel- und Trainingsfeld und drehten dort ihre Runden. Die Folge: Gut zwei Drittel des Rasens wurden mutwillig erheblich in Mitleidenschaft gezogen, die Reifen haben sich tief in das Gras gedrückt.

Um das Feld wieder nutzen zu können, müssen zunächst einmal umfangreiche Maßnahmen durch den Bauhof umgesetzt werden. Wer Hinweise auf das nächtliche Treiben der Unbekannten geben kann, soll sich mit dem Rathaus der Gemeinde Igersheim, Telefon 07931/4970, in Verbindung setzen. ktm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019