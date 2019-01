An vielen Orten gesammelt

Bernsfelden/Simmringen.Die Bernsfelder Ministranten waren wieder sehr aktiv als Sternsinger. Sie sammelten Spendengelder für die Aktion „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Dieses Jahr zogen sie nicht nur durch die Stationen im Caritas Krankenhaus und die Straßen in ihrem Heimatort, sondern segneten auch die Häuser im Nachbarort Simmringen. In Bernsfelden wurden 1095,40 Euro und im Caritas Krankenhaus 172,81 Euro gesammelt. pm/Bild: Roland Kaltdorf

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.01.2019