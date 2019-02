Anmelderekord mit zahlreichen namhaften Gruppen

Igersheim.Die achte Auflage des Igersheimer Nachtumzug startet am kommenden Samstag, 9. Februar , als erster Teil der Igersheimer Straßenfastnacht, mit anschließender Kalrobenparty „bis zum Abwinken“ in der Erlenbachhalle, die ab 17 Uhr geöffnet ist.

Für den Umzug, der mit einem neuen Anmelderekord aufwartet, ist es Umzugsleiter Rainer Schüler gelungen wieder einige namhafte Fußgruppen zu gewinnen. Wie zum Beispiel erstmals die „Hebbocher Knallbohnen“ aus Großheubach (bei Miltenberg), die „Gerhiltsbrunner Gugge, Eine Guggemusik aus Gerabronn, die Gruppe „Nußlocher Giggelsburg“ aus Wiesloch.

Mit närrischer Hausband

Wieder dabei u.a. eine große Gruppe der „NG Strumpfkapp Ahoi Lauda“ und die Schafherde der „Lustigen Gesellen“ aus dem benachbarten Bad Mergentheim. Und Selbstverständlich ist auch der Deutschorden Spielmannszug Bad Mergentheim, die närrische Hausband der Kalroben, mit von der Partie.

Nach einem kurzen Empfang für die teilnehmenden Kostüm- und Musikgruppen in der Erlenbachhalle, formiert sich um 19 Uhr der Umzug vor der Halle, dessen Wegstrecke über die Bahnhofstraße, die Mergentheimer Straße, den Möhlerplatz, die Frühlingsstraße, Schulstraße und Erlenbachstraße, wieder zurück zur Erlenbachhalle führt. Am Möhlerplatz ist die Bewirtung durch die Trachtenkapelle Igersheim vorgesehen.

Straßen gesperrt

Die genannten Straßen sind in der Zeit von 18 Uhr bis 20.30 Uhr teilweise für den Straßenverkehr gesperrt. Autofahrer, die während dieser Zeit genannte Straßen anfahren möchten, werden gebeten, dies zu berücksichtigen. Nach dem Umzug ist in der Erlenbachhalle närrische Gaudi garantiert, dazu werden sich die Schautanzgruppen der FG Kalrobia in der Halle dem Publikum präsentieren.

Auch zu diesem abendlichen närrischen Event, ist die Bevölkerung natürlich herzlichst eingeladen, damit die Erlenbachhalle endlich mal wieder aus allen Nähten platzen möge, für zünftige Unterhaltung sorgt „DJ Mean“. Der Einlass in die Erlenbachhalle erfolgt nach dem Jugendschutzgesetz.

Anmeldung für großen Zug

Umzugsleiter Rainer Schüler der mit den Zugplanungen auf die Zielgerade einbiegt, nimmt unter der E-Mail-Adresse umzugsleiter@kalrobia.de für den Großen Umzug am Fastnachtssonntag, 3. März, noch Anmeldungen entgegen. habe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019