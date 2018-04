Anträge bei Termin stellen

Anzeige

Igersheim.Mit dem Beginn des Schuljahrs 2018/2019 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September 2018 das sechste Lebensjahr vollendet haben; darüber hinaus werden auch die Kinder in die Schule aufgenommen, die in der Zeit vom 1. Oktober 2018 bis 30. Juni 2019 das sechste Lebensjahr vollenden. Die Anmeldung der Kinder findet am Montag, 16. April, von 15 bis 18 Uhr im Schulgebäude Erlenbachtalstraße statt.

Die im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellten Kinder, sind erneut anzumelden. Die Erziehungsberechtigten sollten bei der Anmeldung die Kinder vorstellen und die Geburtsurkunde oder Familienstammbuch, die Bescheinigung des Gesundheitsamts sowie das ausgefüllte Anmeldeformular mitbringen. Diese Formblätter gehen den Erziehungsberechtigten zu.

Auf besonderen Antrag können auch Kinder, die nach dem 30. Juni 2019 das sechste Lebensjahr vollenden, vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, wenn sie den für den Schulbesuch erforderlichen Entwicklungsstand besitzen. Kinder, die bei Beginn der Schulpflicht Entwicklungsverzögerungen aufzeigen und es daher abzusehen ist, dass sie nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden, können um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt werden. Zurückstellungsanträge und Anträge auf vorzeitige Aufnahme können bei der Anmeldung gestellt werden.