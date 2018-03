Auch das Waffengesetz im Visier

Anzeige

Selbstanalyse

Auf dem Lehrgangsprogramm standen das Planen einer Trainingsstunde für Anfänger und Fortgeschrittene ebenso, wie die pädagogischen Einflüsse und Selbstanalysen.

In Gruppen wurde über die körperlichen und psychischen Voraussetzungen der im Schießsport zu unterrichtenden Kinder und Jugendlichen diskutiert, auch mit Blick auf deren spätere Entwicklung. Im Anschluss folgte die gemeinsame Analyse der Gruppenarbeiten. Wichtiger Bestandteil des Lehrgangs war die Sportordnung.

In diesem Zusammenhang setzte man sich auch mit dem Deutschen Waffengesetz auseinander, das sich unmittelbar auf die Organisation des Schießbetriebs auswirkt. Auf dem Schießstand wurden nicht nur die im theoretischen Teil gesammelten Erkenntnisse dann in der Praxis umgesetzt, die ehemalige deutsche Kaderschützin Marianne Hahn verriet auch zahlreiche Tipps, wie man die eigene Schießleistung und die Leistungen der jeweiligen Schützlinge verbessern kann. Am Ende zweier mit Infos vollgepackten Lehrgangstagen im Domizil der Igersheimer Schützen folgte ein gemeinsames Resümee, inwieweit sich die in den Lehrgang gesetzten Erwartungen für jeden einzelnen Teilnehmer erfüllt haben.

Alle Teilnehmer haben den Lehrgang übrigens mit Erfolg abgeschlossen, womit die Grundlage zum Erwerb der Lizenz zum Jugendtrainer gelegt wurde. habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018