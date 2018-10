„Auch Teamgeist braucht Raum, der ihn beflügelt“

Igersheim/Haar.Mit der hochmodernen NanoFactory in Haar begeben sich die Münchner Nanotechnologieunternehmen attocube systems und das Tochterunternehmen neaspec gemeinsam mit dem Mutterkonzern Wittenstein SE auf den Weg in die Zukunft. Knapp zwei Jahre nach dem Spatenstich wurde der neue Firmensitz im Eglfinger Weg 2 mit internationalen Gästen, Kunden und Wegbegleitern offiziell eröffnet.

Das Motto der Veranstaltung ‚grow up. stay young. shape the future’ spiegelte den Geist des neuen Gebäudes und auch die Entwicklungsgeschichte der Nanotechnologiefirmen wider: Beide Unternehmen wurden als Start-ups gegründet, mittlerweile arbeiten – zusammen mit der bisher in Ottobrunn ansässigen Vertriebsmannschaft der Wittenstein alpha GmbH – rund 150 Mitarbeiter in der NanoFactory; Tendenz steigend.

Mit einer zweistelligen Wachstumsrate über die letzten zehn Jahre biete der Firmensitz der Unternehmensgruppe und insbesondere der attocube systems AG Raum für neue Mitarbeiter und eine hochmoderne Produktion, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Bereits Anfang September wurde das vom Münchner Architekturbüro Henn konzipierte Gebäude bezogen: Rund 100 attocube-Mitarbeiter starteten am neuen Standort, Anfang Oktober zogen dann das Tochterunternehmen neaspec und in wenigen Tagen wird dann auch noch das Vertriebsbüro Süd-Ost der Wittenstein alpha GmbH mit einziehen.

Der neue Firmensitz – formgebend war deutlich erkennbar die spezielle Grundstücksform des „Haarer Dreiecks“ – ist hinsichtlich Infrastruktur und Arbeitsabläufen optimal an den Bedürfnissen der Unternehmen ausgerichtet. So bietet die NanoFactory viel Raum, um sowohl innerhalb der Teams als auch unternehmensübergreifend noch stärker zusammenzuwachsen und Synergien gewinnbringend zu nutzen. Dies unterstrich der Vorstandsvorsitzende Peter Kraemer: „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist – auch Teamgeist braucht einen Lebensraum, der ihn beflügelt. Die NanoFactory ist nicht nur ein neues Gebäude, sie ist die Vision der Entfaltung von Potential und Teamgeist aller Mitarbeiter.“ So sei in der Planung viel Wert auf offene Kommunikationsflächen, Begegnungsecken, eine kreative Inneneinrichtung, aber auch ruhige Rückzugsräume und schallgedämmte Büros gelegt worden.

Rund 20 Millionen Euro hat die Wittenstein-Gruppe in den Bau investiert, der Platz für bis zu 300 Mitarbeiter bietet. Auf einer Bruttogrundfläche von 9205 Quadratmetern werden modernste Arbeitswelten miteinander verbunden. Die gesamte Gebäudearchitektur ordnet sich dem Ziel unter, die Zusammenarbeit untereinander, als auch die Kooperation mit Kunden und Geschäftspartnern zu intensivieren.

Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Vorstand der Wittenstein SE, übermittelte die Glückwünsche der Unternehmensgruppe und der Eigentümerfamilie Wittenstein. Der Neubau biete ideale Voraussetzungen für weiteres gemeinsames Wachstum und symbolisiere die erfolgreiche Verbindung der Unternehmensgruppe Wittenstein mit der Unternehmenstochter attocube systems: „Uns eint der hohe Anspruch an die Präzision und die Exzellenz unserer Produkte.“

Bürgermeisterin Gabriele Müller unterstrich die Bedeutung der NanoFactory für den Standort Haar: „Dass ein zukunftsweisendes Unternehmen wie attocube Haar als Firmensitz ausgewählt hat, unterstreicht die Attraktivität unserer Gemeinde als Gewerbestandort.“

Der Hauptredner, Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums in München, stellte heraus, wie wichtig Erfindergeist, Mut und Neugier für den Erfolg eines Unternehmens seien und zog Parallelen zu der von ihm geforderten ‚Kultur der Reparatur’: „Wer als junger Mensch gebastelt hat, lernt die Reparatur als rationales, iteratives Vorgehen kennen. Er erfährt, dass es sich lohnt, den Mut zu haben, Neues zu probieren, dranzubleiben und – im Falle des Scheiterns – gangbare Alternativen zu finden.“

Das Gebäude der NanoFactory vereint beides: Ein hochtechnologisches, modernes Arbeitsumfeld, und eine offene, warme Atmosphäre, die dem ‚Spirit’ des internationalen Teams viel Raum gibt.

Die Firmengründer Prof. Dr. Khaled Karraï, heute Scientific Director der attocube systems AG und Dr. Dirk Haft, heute Vorstand der Wittenstein SE, erinnerten an ihre gemeinsame Gründerzeit und berichteten in einem Gespräch mit der Moderatorin Andrea Grießmann, es sei immer ihr Ziel gewesen, die Firma - trotz des rasanten Wachstums - flexibel und agil zu halten. Innovation brauche Offenheit und unkonventionelle Ideen, den Mut, über Grenzen hinweg zu denken und einen dynamischen Geist. Ein wachsendes Unternehmen verlange aber auch Struktur, Organisation, Prozesse und einen klaren Fokus. „Mit der NanoFactory ist es uns gelungen, beide Ansprüche zu vereinen und dieser Vision Raum zu geben.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018