Auf dem Weg der Vögel wandern

Igersheim.Auf dem „Weg der Vögel“, durch die Natur im Herbstschmuck, fünf Gemarkungen Igersheims kennenlernen – das ist am kommenden Sonntag, 14. Oktober, in Igersheim möglich. Anlässlich der „Taubertäler Wandertage“ bietet Igersheim eine von Förster Klemens Aubele geführte Wandertour an. Er hat für diese kreisweite Veranstaltung den „Weg der Vögel“ durch alle fünf Gemarkungen Igersheims so verkürzt, dass er gut in einer Tagestour gelaufen – oder sogar in zwei Halbtagestouren aufgeteilt werden kann. Start (8.30 Uhr) und Ziel (ca. 16.30 Uhr) der Rundwanderung ist in Harthausen auf dem Parkplatz beim Dorfgemeinschaftshaus. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.10.2018