Auf die Menschen und auf Gott ausgerichtet

Igersheim.Großen Grund zur Freude gab es am Sonntag in der katholischen Pfarrei St. Michael in Igersheim“: Pfarrer Hubert Hinz beging sein silbernes Priesterjubiläum. Von diesen 25 Jahren wirkt er seit 2006 als Seelsorger in Igersheim.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche und in Anwesenheit der Wegbegleiter Pfarrer Appelt und Pfarrer Michelbach, der kirchlichen Vereine und Organisationen der Pfarrei sowie zahlreicher Gläubiger feierte der Jubilar seinen Freudentag.

Zu Beginn ging Hubert Hinz auf sein priesterliches Wirken ein, bei dem es nicht um ihn, sondern um Gott gehe. Durch die Gnade Gottes sei er zum Priester berufen worden und er bitte Gott um Hilfe, sich dieser Gnade würdig zu erweisen und den Priesterberuf nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen.