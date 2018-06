Auf einem guten Weg

Anzeige

Igersheim.Der Begriff Integration hat in der Gemeinde Igersheim einen hohen Stellenwert. Und nicht zuletzt dank des Beauftragten Philipp Fernald, der sich jetzt auch Integrationsmanager nennt, und seine ehrenamtlichen Mitstreiter ist es in den letzten beiden Jahren auch sehr gut gelungen, sich dieses Themas anzunehmen und es erfolgreich zu beackern.

Zu Beginn seines Berichts plädierte Fernald, der auch für denselben Bereich in Grünsfeld und Wittighausen zuständig ist, die Freiwilligen auf diesem Gebiet noch mehr fortzubilden.

63 Personen zugewiesen

Seiner Meinung nach sei die Integration in Igersheim auf einem sehr guten Weg. Unterm Strich seien der Kommune seinerzeit 63 Personen zugewiesen worden, von denen 52, Erwachsene wie Kinder, erfolgreich und selbständig an Integrationsmaßnahmen teilgenommen hätten. 13 Erwachsene befänden sich mittlerweile in einer Ausbildung oder einem festen Arbeitsverhältnis. Und drei Familien hätten es gar geschafft, unabhängig von sozialen Leistungen ihren Alltag zu bewältigen.