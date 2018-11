Ausgefallenes entdecken

Igersheime.Über 80 Verkäufer werden am Samstag, 17. November, von 10 bis 16 Uhr beim 11. Igersheimer Hallenflohmarkt in der Erlenbachhalle ihre Waren anbieten. Für den Hallenflohmarkt horten vor allem Igersheimer Familien das ganze Jahr über ihre Schätze. Profi-Flohmarktbeschicker bieten ihre Waren an neben Familien, die Wertvolles, Ausgefallenes, gut Erhaltenes oder nicht mehr Benötigtes von Großeltern, Eltern und Kindern auf ihren Tischen und an den Kleiderstangen präsentieren. Da die Verkaufsfläche pro Anbieter auf einen Tisch, zum Teil mit Kleiderstangen, begrenzt ist, bringt jeder nur das Beste mit. Der Hallenflohmarkt findet wetterunabhängig im Trockenen statt, es gibt ein Börsen-Café der Jugendfeuerwehr Igersheim sowie Kinderbetreuung durch die Taschengeldbörse des BNW. Weitere Informationen gibt das Bürgernetzwerk Igersheim unter www.igersheim-aktiv.de. pm

