Aushängeschild für Industriestandort Deutschland

Igersheim.Die Wittenstein SE ist für die „nachhaltigste Innovationsleistung“ mit der Dieselmedaille 2019, Deutschlands ältestem Innovationspreis, ausgezeichnet worden. Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender der Wittenstein SE, nahm den Preis in München für die laut Firma „radikal neue Getriebegattung Galaxie“ entgegen.

Die Dieselmedaille, Deutschlands ältester Innovationspreis für wirtschaftlich erfolgreiche, unternehmerische Innovationsleistungen, wird seit 1953 im Gedenken an den Innovator Rudolf Diesel verliehen.

Der Preis, der jährlich in vier verschiedenen Kategorien vom gemeinnützigen Deutschen Institut für Erfindungswesen (D.I.E.) vergeben wird, zeichne die Menschen hinter besonderen innovativen Leistungen aus und gebe ihnen in der Öffentlichkeit ein Gesicht, heißt es in einer Pressemitteilung von Wittenstein.

In einer Reihe mit Berühmtheiten

Mit der Auszeichnung reiht sich Dr. Manfred Wittenstein ein in die Reihe berühmter Erfinder, Innovatoren und Förderer der deutschen Innovationslandschaft wie Carl Friedrich Benz, Ferdinand Zeppelin, Roland Faber-Castell, Claudius Dornier, Wernher von Braun, Gottlob Bauknecht, Arthur Fischer, Christof Bosch, die Nobelpreisträger Herrmann Staudinger und Ernst Ruska und in jüngerer Zeit Hans Peter Stihl oder die SAP-Gründer Dietmar Hopp und Hasso Plattner.

Über die vielen Jahre, in denen der heutige Aufsichtsratsvorsitzende der Wittenstein SE, Dr. Manfred Wittenstein, das Familienunternehmen Wittenstein führte, entwickelte er es zu einem Aushängeschild für den Industriestandort Deutschland. Über 200 geladene Persönlichkeiten aus der deutschen Innovationsszene nahmen am Festakt im Ehrensaal des Deutschen Museums München teil. Laudator Prof. Dr. Eckard Minx, Vorsitzender des Vorstands der Daimler und Benz Stiftung, würdigte das Lebenswerk des Ingenieurs Dr. Manfred Wittenstein: Der Name Wittenstein stehe für den beispielhaften Aufstieg eines kleinen familiengeführten Maschinenbaubetriebs zum Weltmarktführer für Antriebstechnologien.

Neue Getriebegattung

Die Jury begründete die Vergabe der Dieselmedaille 2019 für die „nachhaltigste Innovationsleistung“ an die Wittenstein SE und ihr Galaxie Antriebssystem zusammengefasst so: Das Galaxie sei eine neue Getriebegattung und damit eine Basistechnologie, mit der die wichtigsten Branchen Deutschlands – der Maschinenbau und die Automobiltechnik – einen nächsten Entwicklungssprung hinsichtlich Produktivität, Präzision, Energie- und Materialeinsatz machen könnten.

Die Unternehmensgruppe – auf dem Weg vom Antriebshersteller und Mechatronikkonzern zum „Leader in Cybertronics“ – gehöre zu den Wegbereitern einer für Unternehmen und Mitarbeiter beherrschbaren Gestaltung der digitalen Transformation.

Höchste Auszeichnungen

Für das Familienunternehmen Wittenstein ist die Dieselmedaille 2019 nach eigenen Angaben eine weitere Bestätigung der außergewöhnlichen Innovationsleistung Galaxie. Die neue Getriebegattung erhält seit seiner Premiere im Jahre 2015 regelmäßig höchste und preiswürdige Anerkennung: Auf den Hermes Award 2015 folgte 2016 der Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft und im vergangenen November die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis 2018.

Dr. Bertram Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der Wittenstein SE, wertet die hohe Auszeichnung auch als Ansporn für alle Mitarbeiter: „Unbedingte Exzellenz und leidenschaftliche Innovationskraft – das ist unser Anspruch als führendes Unternehmen der mechatronischen Antriebstechnik. Das wollen wir unseren Kunden tagtäglich beweisen, dafür brennen wir,“ heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Unternehmens.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019