Babymassage, Wok-Wirbel, Dampfgaren und noch mehr

Main-Tauber-Kreis.Die Volkshochschule bietet in Igersheim, Niedersetten und Weikersheim aktuelle Kurse an.

Igersheim: „Tipptopp – tippen wie die Profis“: Mit 10 Finger über die Computertastatur – das geht ganz einfach! Mit Spaß, kleinen Übungseinheiten und altersgerechtem Übungsmaterial für Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 8. Ab Samstag, 2. Februar von 9.30 bis 11 Uhr mit Michaela Weiter. Johann-Adam-Möhler-Schule Igersheim, acht Termine.

Mixdance für Kinder von 8 bis 11 Jahren: Mit viel Spaß erlernen die Kinder tänzerische Grundformen. Dabei werden ebenso die motorischen, rhythmischen und koordinativen Fähigkeiten der Kinder entwickelt. Verschiedene Tanzstile wie HipHop, Jazz und kreativer Tanz fließen in die Stunde mit ein. Ab Samstag, 2. Februar von 10 bis 11.30 Uhr mit Sabine Rumm. Alte Grundschule Igersheim, drei Termine.

Babymassage für Babys zwischen 6 Wochen und 6 Monaten: Babymassage bietet Eltern und Kindern die Möglichkeit, sich bewusst füreinander Zeit zu nehmen und hilft dem Baby, besser zur Ruhe zu kommen. Ab Mittwoch, 6. Februar von 10.15 bis 11.45 Uhr mit Margit Hayn. Hebammenpraxis, vier Termine.

Wassergymnastik für werdende Mütter (auch für nicht schwangere TeilnehmerInnen): Im Wasser „verliert“ man rund 50 Prozent seines Gewichts, darum belasten Übungen Bänder und Gelenke weniger als beim Trockentraining. Ab Dienstag, 19. Februar von 11 bis 11.45 Uhr mit Lothar Schlundt. Flair Hotel Lochner in Markelsheim, fünf Termine.

Niederstetten: Tiffany-Kurs: Gezeigt und auch selbst erarbeitet werden der Umgang und die Bearbeitung des Materials Glas, sowie die Handhabung der notwendigen Hilfsmaterialien wie Zinn, Kupferband und Lötwasser. Das Ziel ist, im Kurs mindestens ein größeres Objekt zu gestalten. Fritz Fülling, 1. und 2. Februar, Bildungszentrum Niederstetten, zwei Termine.

Workshop rund um unsere Faszien: Was sind Faszien? Was haben Faszien mit Verspannungen im Nacken-, Schulter- oder Rückenbereich zu tun? Hier erfährt man mehr über den Aufbau der Faszien und erlernt in einer anschließenden Übungseinheit wie man Faszien jung und beweglich halten kann. Anja Mündlein, Freitag, 15. Februar, 20 bis 21.30 Uhr, Alte Schule, Frickentalplatz, ein Termin.

Näh dir was – für Kinder ab 8 Jahren: In diesem Kurs wird ein Leseknochen (Nackenrolle) genäht. Brigitte Kleefeldt, Freitag, 22. Februar, 15 bis 18 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Wirbel im Wok: ‘Ente gut – alles gut!’ Die vor allem in der chinesischen Küche übliche Verwendung eines Wok ermöglicht eine schonende und fettarme Zubereitung von Speisen. Zubereitet werden sowohl die knusprige Ente als auch eine Entensuppe. Hai Yan Waldmann-Wang, Dienstag, 26. Februar, 18 bis 22 Uhr, Bildungszentrum Niederstetten, ein Termin.

Weikersheim: Mein Tag mit dem Thermomix: Vom Frühstück (Hefezopf, Marmelade, Rührei, Brot, Aufstriche, Cappuccino) über die Zwischenmahlzeiten, dem Mittagessen (Hauptgericht mit Fleisch und Beilage) bis hin zur Abendmahlzeit wird der ganze Tag mit dem Thermomix begleitet. Dieser Kurs ist für Thermomixfans und Kochbegeisterte mit und ohne Thermomix. Bitte bringen Sie folgendes mit: Schreibzeug, Getränk, Geschirrtuch, kleine Behälter für Kostproben. In der Kursgebühr sind Lebensmittelkosten enthalten.

Freitag, 1. Februar, 17.30 bis 20.30 Uhr, Heike Model, Gemeinschaftsschule Weikersheim, ein Termin.

Wenn meine Tochter ihre Tage bekommt – Elternabend. Dieser Vortrag wendet sich an Eltern, deren Töchter vor oder in der Pubertät stehen. In einer neuartigen Weise werden Sie mit dem Zyklusgeschehen vertraut gemacht und dadurch ermutigt, Ihren Töchtern einen positiven Zugang zu deren weiblichem Körper zu vermitteln. Die Gebühr wird am Vortragsabend kassiert. Freitag, 15. Februar 2019, 20 bis 22 Uhr, Dozententeam, Lebenshaus Schäftersheim, ein Termin.

MFM – Mädchen Frauen meine Tage: Workshop für Mädchen im Alter von 9 bis 13 Jahren Spielerisch, altersgerecht und unkonventionell wird den Mädchen im Laufe eines Tages das Zyklusgeschehen der Frau vermittelt. Bitte warme Socken und etwas zu Essen für die Pause mitbringen. Samstag, 16. Februar, 9 bis 14 Uhr, Dozententeam, Lebenshaus Schäftersheim, ein Termin.

Info und Anmeldung: Igersheim, Irmgard Heinen, Telefon 07931 / 492121; Weikersheim, Martina Ley, Telefon 07934 / 994299; Niederstetten, Karin Limbacher-Roth, Telefon 07932 / 605553; Geschäftsstelle Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 57-4300 und im Internet unter www.vhsmgh.de. vhs

