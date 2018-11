Bedenken fließen in Planungen ein

Beim Workshop zum Thema „Tauberstrand“ platzte das Bürgerhaus in Igersheim aus allen Nähten. Rund 150 Einwohner wollten sich an diesem Abend auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Es gab viel Lob für diese Vision, die Verantwortlichen versprachen aber auch, die Bedenken, vor allem die der Anrainer, ernstzunehmen, und in den weiteren Prozess nach Möglichkeit mit einfließen zu lassen.