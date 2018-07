Bedürfnisse und Wünsche der Einwohner im Blick

Anzeige

Harthausen.Bezüglich der Neugestaltung des Dorfplatzes Harthausen findet ein Bürgerworkshop am Montag, 23. Juli, um 19.30 Uhr in der Alten Schule, Hauptstraße 38, in Harthausen statt.

Die Gemeinde Igersheim wurde vom Ministerium für Ländlichen Raum als ELR-Schwerpunktgemeinde für 2018 bis 2022 berücksichtigt. Diese werden nach erfolgreicher Bewerbung für einen Zeitraum von fünf Jahren anerkannt. Die Vorteile sind ein Fördervorrang für private und kommunale ELR-Anträge gegenüber anderen Gemeinden sowie eine um zehn Prozent höhere Förderung für gemeindewohlorientierte Projekte. Im Innenentwicklungskonzept für Harthausen von 2016 war die Belebung des Ortskerns eines der Hauptziele. Auch der Dorfplatz war bereits als öffentliche Maßnahme in dieser Konzeption vertreten. Die Neugestaltung des Dorfplatzes will die Gemeinde Igersheim nun angehen und im Rahmen der ELR-Schwerpunktgemeinde umsetzen.

Um die örtlichen Bedürfnisse und Wünsche der Harthäuser Bürger bestmöglich in die Planung einzubeziehen, soll der Workshop für alle interessierten Bürger stattfinden. Das Ingenieurbüro Klärle erläutert das 2016 erstellte Konzept für den Dorfplatz und stellt mögliche Gestaltungsvorschläge vor. In einem weiteren Programmpunkt wird die Möglichkeit geboten, sich in die Planung mit einzubringen. Für Fragen stehen an diesem Abend Ortsvorsteher Thomas Landwehr sowie F. Popp und F. Pfeuffer von Klärle, Weikersheim, zur Verfügung. pm