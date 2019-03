Bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Igersheim.Ein 33-jähriger Mountainbiker ist am Dienstagnachmittag in Igersheim mit einem Pkw zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr war der 27-Jährige Peugeot-Fahrer auf der Hermann-von-Mittnacht-Straße unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Bad Mergentheimer Straße geradeaus in Richtung Bahnhof weiterfahren wollte, übersah er den Fahrradfahrer. Dieser fuhr von links aus Richtung Bad Mergentheimer Straße stadteinwärts. Bei dem Zusammenprall stürzte der 33-Jährige auf die Motorhaube des Peugeots und fiel dann auf den Boden. Das Mountainbike kam vor dem Pkw zum Liegen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten Fahrradfahrer ins Caritas-Krankenhaus. Der 27-jährige Wagenlenker blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. pol

