Bei Pro-Kopf-Verschuldung unter den Top 3 im Landkreis

Igersheim.Ohne Gegenstimme beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, den Haushaltsplan für das kommende Jahr aufzustellen, um ihn in der ersten Sitzung des neuen Jahres am 24. Januar zu verabschieden. Die Eckdaten zeigen, dass in Igersheim mit Bedacht und vorausschauend gewirtschaftet werde, so Bürgermeister Frank Menikheim. Er sprach deswegen auch von einem „strukturell gesunden“ Etat.

Nachdem 2018 in Sachen Gewerbesteuer mit 1,95 Millionen Euro der Planansatz von zwei Millionen Euro nahezu erreicht worden sei, so Frank Menikheim in seinem Sachvortrag, kalkuliere man für 2019 mit 1,6 Millionen Euro. Bei Einkommensteueranteil und Familienleistungsausgleich gehe man von Mehreinnahmen von 206 000 Euro aus. Die Finanzausgleichsumlage sinke um 87 000 Euro, die Kreisumlage um 94 000 Euro. „Auch für 2019 sind keine Steuer- und Gebührenerhöhungen geplant“, blickte der Schultes nach vorn. Als wahrscheinliche Nettoinvestitionsrate nannte der Rathauschef rund 1,646 Millionen Euro. Insgesamt sollen etwa 4,8 Millionen investiert werden.

Die größten Maßnahmen

Als größte Maßnahmen nannte Menikheim die Errichtung einer neuen Kindergartengruppe in der „Galerie“ (713 000 Euro), die Ortskernsanierung (1,3 Millionen Euro), die Umgestaltung des Dorfplatzes in Harthausen (200 000 Euro), die Nachfinanzierung Gartenstraße, Birken- und Wacholderweg bei Straßenbau und Wasserversorgung (225 000 Euro), die Nachfinanzierung Umgestaltung Bahnhofsumfeld (215 000 Euro), den Hochwasserschutz Harthäuser und Neuseser Bach (400 000 Euro), die Erschließung Lange Straße in Harthausen (205 000 Euro), den Grunderwerb (300 000), die Schuldentilgung (554 000 Euro).

Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziere sich um etwa 100 auf 359 Euro (inklusive Wasser und Abwasser). Damit rangiere die Gemeinde Igersheim unter den Top-3-Kommunen im Landkreis.

„Insgesamt verbessert sich die Situation weiter, trotz einer sehr hohen Investitionssumme“, bilanzierte das Gemeindeoberhaupt. Es sei in den letzten Jahren gelungen, „Spielräume zu erarbeiten, weshalb zukunftsweisende und sinnvolle Investitionen 2019 und in den folgenden Jahren auch weiterhin finanzierbar sind“. Trotz einer geplanten Entnahme verbleibe noch ein Puffer für etwaige Einnahmeausfälle in der Rücklage. Bei der Verschuldung werde der Konsolidierungskurs trotz der hohen Investitionen fortgesetzt.

Ratsmitglied Georg Schumann sprach von einem in jeder Hinsicht „guten Entwurf, der langfristig und nachhaltig angelegt sei. Es sei zu begrüßen, dass die Verwaltung bei vielen Maßnahmen die Bürger einbinde und direkt auf deren Wünsche und Anregungen eingehe.

Barbara Reinwald und Josef Gabel stießen in die gleiche Kerbe. Sie hoben explizit das bürgerschaftlichen Interesse hervor, sich einzubringen und Wünsche zu äußern, wo sie Handlungsbedarf sehen. Als Beispiel fiel die Errichtung eines behindertengerechten WC auf dem Friedhof, das auch durch den Einsatz der Unionsfraktion im Igersheimer Gemeinderat auf die Agenda gekommen sei. Gabel mahnte aber auch an, so zu haushalten, dass man auch dann in finanzieller Hinsicht gewappnet sei, wenn wieder mal schlechtere Zeiten kämen. Und auch der einzige SPD-Gemeinderat, Edgar Ernst, vertrat die Auffassung, dass vieles richtig gemacht werde: „Ein Haushalt, in dem viele Maßnahmen berücksichtigt sind – das ist zu loben.“

Ausblick in die Zukunft

Ausblickend auf die kommende Zeit meinte Bürgermeister Frank Menikheim, dass der Kurs „einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik“ bei gleichzeitigen Investitionen in die Modernisierung und die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde „auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden sollte“. Dabei sei die Kommune weiterhin darauf angewiesen, Förderprogramme und Zuschussmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen.

Im kommenden Jahr, so der Rathauschef abschließend, sei für 2020 erstmals der doppische Haushalt nach dem „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ (NKHR) aufzustellen. Dies werde sowohl für die Gemeindeverwaltung als auch für den Gemeinderat eine neue Herausforderung werden. Aktuell liefen vorbereitende Arbeiten, besonders für die Erstellung der Eröffnungsbilanz.

