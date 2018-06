Belebung des Möhlerplatzes ist das große Ziel

Anzeige

Bürgermeister Frank Menikheim: Verwaltung und Gemeinderat haben sich im Rahmen der ,Zukunftsstrategie „Igersheim 2030+“ vorgenommen, den Möhlerplatz attraktiver zu machen und dort auch einen zentralen, niederschwelligen Treffpunkt zu schaffen. Dabei wurden als Themen die Neugestaltung des Platzes, die Ansiedlung sowie die Erhaltung von Gastronomie und Gewerbe sowie die bauliche und die Verkehrs-Situation benannt.

Wurde das schon im Vorfeld konkretisiert?

Menikheim: Zum städtebaulichen Rahmenplan gab es ja einen Bürger-Workshop. Dabei wurden die Vorschläge der Öffentlichkeit vorgestellt; die verschiedenen Varianten wurden diskutiert und auch ergänzt.

. . .und der Gemeinderat?

Menikheim: Der Gemeinderat hat dann beschlossen, einen Gastronomiebetrieb beziehungsweise einen Betreiber zu suchen und diesen bei der weiteren Planung der Immobilie von Anfang an mit einzubeziehen.

Wieso hat man sich für diesen Weg entschieden?

Menikheim: Ganz einfach deshalb, weil es Sinn macht, mit dem künftigen Betreiber zu klären, ob ein Umbau reicht oder ein Neubau nötig ist. Schließlich soll der Wirt gut arbeiten können.

Was geschah dann?

Menikheim: Wir haben dann ein Fachbüro beauftragt, ein Exposé zu erstellen. Das wurde Ende April auf unserer Homepage eingestellt, Interessenten konnten und können es herunterladen. Das Exposé enthält zwei Versionen, nämlich je einen Vorschlag zum Umbau und zum Neubau des Hauses. Dabei war uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir die Meinung und die Wünsche der Interessenten hören und darauf auch eingehen können, wenn uns das Konzept schlüssig erscheint.

Sie haben also die Immobilie nicht einfach ausgeschrieben?

Menikheim: Grundsätzlich ist es so, dass die Gemeinde als Eigentümerin der Immobilie einen Investor suchen kann oder selbst als Bauherr in Aktion tritt. Welche Variante die bessere ist, wird sich zeigen.

Gab es schon Anfragen?

Menikheim: Zwischenzeitlich gab es bereits einige Gespräche mit Gastronomen sowie einer Brauerei. Es sind zudem weitere Gespräche terminiert. Aktuell bin ich vorsichtig optimistisch, dass wir einen Betreiber finden. Es hat sich allerdings eine klare Tendenz zum Neubau gezeigt. Die Interessenten und Gesprächspartner haben allesamt deutlich gemacht, dass sie das Platzangebot bei einem Umbau als zu gering erachten. Der Wunsch nach einem Neubau war einhellig.

Wollen diese Interessenten auch Bauherren sein?

Menikheim: Es ist ja davon abhängig, für wen wir uns als Partner entscheiden und was dieser wünscht. Weiter müssen wir uns noch intensiv mit dem Thema „Förderung“ beschäftigen, auch das ist ja für eine Investitionsentscheidung wichtig. Die Förderung wird aller Voraussicht nach unterschiedlich ausfallen, das heißt Umbau und Neubau werden voraussichtlich nicht in gleichem Maße gefördert.

Die Mittel stellen Bund und Land im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“.

Kritiker sagen, dass es doch andere Möglichkeiten gebe, beispielsweise die leerstehende „Galerie“ an der Erlenbachhalle.

Menikheim: Die „Galerie“ ist keine reale Option mehr. Dort wären hohe Investitionen nötig. Außerdem ist es noch schwieriger, als es in der Branche ohnehin schon ist, einen Pächter für eine Hallen-Gastronomie zu finden.

Wie beurteilen Sie die Gastro-Situation in Igersheim?

Menikheim: Die Situation in Igersheim selbst ist nicht allzu gut. Die bisherige Pizzeria hat geschlossen, für den „Löwen“ fand sich glücklicherweise wieder ein Betreiber und das Golfplatz-Restaurant hat sich etabliert. Dann gibt es noch ein Café, den „Heckenwirt“ und einen Döner-Imbiss. In Neuses haben wir das „Grüne Stüble“, allerdings hat das „Kreuz“ in Bernsfelden seine Türen geschlossen. Bei der Bürgerbefragung im Rahmen der Zukunftsstrategie wurde die Gastronomie vor Ort mit 4,3 bewertet – auch das macht deutlich, dass da noch viel Luft nach oben ist.

Züchten Sie mit der Gastronomie am Möhlerplatz keine Konkurrenz für bestehende Betriebe?

Menikheim: Nein. Die Gastronomie ist eine atypische Branche, bei der sich mehrere Betriebe am Ort eher gegenseitig positiv beeinflussen als sich die Gäste abspenstig zu machen. Zudem sehe ich – und ich bin sicher, dass ich damit nicht alleine bin – einen Gastronomiebetrieb am Möhlerplatz als i-Tüpfelchen eines lebendigen Ortszentrums, zumal die von uns gewünschte Außenbewirtschaftung den Platz automatisch beleben wird.

Kommen wir zur fraglichen Immobilie, da gibt es ja zahlreiche Gerüchte. . .

Menikheim: Die sind mir bekannt. Deshalb zur Klarstellung: Die Gemeinde hat sowohl das Gebäude Kirchgasse 2 als auch das Gebäude Möhlerplatz 2, das gegenwärtig von einem Handwerksbetrieb genutzt wird, frei erworben. Diese Immobilie, das will ich an dieser Stelle betonen, wurde uns vom Eigentümer angeboten. Wir wären dumm gewesen, dieses Angebot auszuschlagen.

Haben Sie dem Mieter gekündigt?

Menikheim: Nein. Wir haben den Mietvertrag des Vorbesitzers übernommen.

Wir haben mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und die gewünschte Verlängerung des Mietvertrages um 1,5 Jahre angeboten. Das wurde aber leider nicht angenommen.

Von Seiten des Gemeinderates und der Verwaltung ist es das erklärte Ziel, diesen Betrieb am Möhlerplatz zu halten und eine Nachfolgeregelung zu unterstützen. Und darauf haben wir hingewirkt, darauf möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich hinweisen.

Können Sie das näher erläutern?

Menikheim: Gerne. Wir waren und sind mit der vom Geschäftsmann gewünschten Verlängerung des Mietvertrages einverstanden. Alleine deshalb, weil für die Gemeinde nur dann etwas gewonnen ist, wenn ein solches Geschäft dauerhaft im Ort bleibt. Deshalb haben wir ja auch angeboten, gemeinsam mit dem Geschäftsinhaber, der uns erklärt hat, altersbedingt Ende Mai 2020 sein Geschäft zu schließen, einen Nachfolger zu finden.

Die von uns angebotene Mietvertragsverlängerung orientiert sich inhaltlich am bisherigen Vertrag mit dem Alteigentümer und enthält auch dessen günstige Konditionen. Doch, wie gesagt, der Geschäftsinhaber hat den Vertrag nicht angenommen und will offensichtlich nicht mit uns zusammenarbeiten.

Wie bewerten Sie die Gerüchte?

Menikheim: Es ist bedauerlich, dass in dieser Sache so viele Falschmeldungen durchs Dorf schwirren. Ich sage das ganz bewusst: Vieles, was zu diesem Thema behauptet wird, basiert auf falschen Annahmen. Weder die Verwaltung noch der Gemeinderat müssen sich einen Vorwurf machen oder machen lassen. Das gilt besonders deshalb, weil wir ja deutlich gemacht haben, das Geschäft erhalten zu wollen.

Was wünschen Sie sich?

Menikheim: Wenn es uns gelingt, im ehemaligen Schlecker-Markt ein Bürgerlädle sowie eine Postagentur mit Bürgertreff einzurichten und gegenüber eine attraktive Gastronomie entsteht, ist für die Belebung und Attraktivierung des Möhlerplatzes viel erreicht. Und dafür arbeiten wir.

