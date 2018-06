Besonders vielfältige Teppichwelt der Territorien

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Der aus dem Kraichgau stammende Landeskundler Friedrich Metz hat 1930 in der Reihe „Vom Bodensee zum Main“ seine wegweisende Arbeit „Das Tauberland“ veröffentlicht. Die Monographie, gut 100 Seiten stark mit ebenso viel Fotos und Grafiken, wurde zwar vom Landesverein Badische Heimat unter dem unvergessenen Hermann Eris Busse herausgegeben, trotzdem das gesamte Einzugsgebiet der Tauber einbezogen. Metz schrieb bewusst in der Nachfolge Wilhelm Heinrich Riehls und dessen klassischer Studie „Ein Gang durchs Taubertal“ von 1865. Metz rechtfertigte sein Unternehmen: „Schon Riehl ahnte, daß auf den Höhen über der Tauber Landschaft und Volkstum anders geartet seien. Dieser Gegensatz von Höhen und Talgründen und ihr Zusammenspiel machen erst das Bild der Tauber vollständig. Weiter hat seit den Tagen Riehls die Landeskunde neuen Stoff geschöpft und neue Erkenntnisse gewonnen... Von dem künstlerischen Bild aber, das Riehl entworfen, ist keine Zeile zu streichen.“

Klaus Bühn, Kulturgeograf Würzburger Schule, hat diese doppelte Tradition in unsere Gegenwart geführt. Denn neuer Stoff und neue Erkenntnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten genug angesammelt. Was seine Landschaftsbiografie jedoch besonders auszeichnet, ist die wortwahr grundlegende Darstellung der Geologie und Morphologie Tauberfrankens. Ihr gilt das erste Drittel seines Buches.

Diese knappe Skizze allein wäre schon eine Pionierleistung für sich. Ohne die landschaftsprägende Gesteinsfolge der Trias, also Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper, samt den tektonischen und klimatisch bedingten Formungsprozessen, die das heutige Gewässernetz unserer Heimat geschaffen haben, bliebe das Bild Tauberfrankens mehr oder minder willkürliches Stückwerk.