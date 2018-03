Besucher hatten Tränen in den Augen

Anzeige

Schwester Hermine (Ulrike Mark) schwört auf ihre Aura und stinkt dem Rest der Familie – im wahrsten Sinne des Wortes. Als Friedhelms Verlobte Doris eintrifft, überschlagen sich die Ereignisse in der Wohnung, deren Türe immer offensteht und in die viele Personen ein- und ausgehen – oder getragen werden: die neugierige Vermieterin Gertrud Wollensiek (Johanna Kaltorf), Hermines Freundin Gundula (Silvia Metzger), die Nachbarin Traudl (Petra Lesch) sowie Willis Computerschüler Tobi (Tobias Uhl). Zu guter Letzt ist da noch Albert, die Leiche (Markus Uhl): tot, aber doch jederzeit präsent. Ein heilloses Durcheinander in drei Akten mit starken schauspielerischen Leistungen nimmt seinen Lauf bis zu einem völlig überraschenden Finale.

Es ist erstaunlich, was die Aktiven gebührt auf die Bühne im alten Kindergartens gezaubert haben. Sie taten dies hochmotiviert, voller Inbrunst, gekonnt in Gestik und Mimik und redeten so, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Der voll besetzte Saal mit seinen gut 90 Sitzplätzen erwies sich als würdiger Rahmen für solch ein Stück. Die Zuschauer hatten ihre helle Freude und vergnügten sich lautstark fast im Sekundentakt.

Was im letzten Jahr aus einer Faschingslaune in Bernsfelden heraus geboren wurde, dürfte bereits mit dem Premierenerfolg nachhaltig Eindruck hinterlassen und somit Hunger auf mehr gemacht haben. Am Wochenende sind drei weitere Aufführungen anberaumt, die alle schon seit Wochen ausverkauft sind. Nach diesem tollen Einstand scheinen sich dich Aktiven immer mehr mit dem Gedanken anzufreunden, die Tradition fortzuführen. ivm

