Bewegen, feiern und Kränze binden

Schäftersheim.Im Landfrauenraum der Bauernhalle findet am Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr die Mitgliederversammlung der Schäftersheimer Landfrauen statt. Neben den Berichten wird auch das Programm des kommenden Jahres präsentiert. Hierfür wurde eigens Petra Kachel, Smovey Couch aus Lauda, eingeladen, die seit geraumer Zeit im Taubertal Jung und Alt mit ihren grünen Ringen „bewegt“. Sie wird die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vorstellen, mit der Option, auch in Schäftersheim, einen Kurs anzubieten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, den Abend in der Klosterscheuer ausklingen zu lassen. Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen: Anmeldung bei Nadin Naidal, Telefon 07934/2560232. 12. November, 14 Uhr: Kärwe-Kaffeekränzchen in der Klosterscheuer; Sonntag, 25. November, 15 Uhr: Weihnachtsstimmung auf dem Roten Platz; 29. November, 19 Uhr: Adventskranzbinden bei Blumen Brenner; Samstag, 1. Dezember: Weihnachtsfeier im Gasthaus Klosterhof.

