Bewusst ein großes familiäres „Come together“

Igersheim.Als „Come together“ für Familien gestalten die Igersheimer ihr Adventsfest am 30. November auf dem Möhlerplatz.

Von 15 bis 20 Uhr knistern die Holzscheite in Feuerschalen, an denen Stockbrote gebacken werden. Gemütliche Wärme strahlen auch die Kanonenofen-Theken aus, an denen die Erwachsenen das Fest genießen, während Kinder im Bastel-Tipi des Wildparks Lederpunzen oder sich bei Adventsgeschichten im Rathaus-Foyer aufwärmen. Die Verkaufsstände von Kindergärten, Vereinen, Jugend- und Handarbeitsgruppen säumen den Möhlerplatz.

Mit einem Verkaufssstand sind folgende Gruppen beteiligt: Kinderhaus Kunterbunt, Kindergarten St. Martin, Kindergarten St. Michael, Waldkindergarten, Mädchenwerkstatt, Jugendclub, Bürgernetzwerk, Handarbeitsgruppe „Mit Nadel und Faden”, Direktvermarkter Derr Hof. Auf dem Platz vorm großen Weihnachtsbaum wird getanzt, musiziert und gesungen. Damit sich alle, auch Familien mit Geldsorgen, auf Weihnachten freuen können, startet am Adventsfest auch die „Weihnachts-Geschenke-Aktion“ für Kinder aus Familien mit sehr geringem Einkommen. Wer betroffenen Eltern helfen möchte, Herzenswünsche ihrer Kinder zu erfüllen, pflückt sich ein ausgefülltes Wunschkuvert im Rathaus-Foyer vom Baum und besorgt das Gewünschte. Das Bürgernetzwerk leitet das Geschenk anonym weiter. Weitere Infos unter Telefon 07931/4970.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018