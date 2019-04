Blühstreifen in Igersheim

Igersheim.Die Gemeinde Igersheim will so genannte Blühstreifen in vorhandene Rasen- oder Wiesengrundstücke anlegen.

Ziel ist es, die Lebensbedingungen von Insekten und Wildbienen zu verbessern. Zudem sollen dadurch auch eintönige Rasenflächen attraktiver gemacht werden, was natürlich auch zum Gefallen des Betrachters beitragen soll. Jetzt wurden die geplanten Bereiche mit einer Weinbergfräse vorbereitet und in wenigen Wochen werden die Blühmischungen ausgesät.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019