Bürgerinfo zur Vision Tauberstrand

Igersheim.Der Wunsch, die Tauber in Igersheim ein Stück erlebbarer zu machen, keimt schon lange in der Gemeinde. Bereits im Rahmen des Audits familiengerechte Kommune und der Erarbeitung der Zukunftsstrategie „Igersheim 2030+“ wurde die Vision formuliert, durch die Anlage eines Tauberstrandes eine attraktive Möglichkeit zum Zusammenkommen zu schaffen. Auch in der Bürgerwerkstatt zum städtebaulichen Rahmenplan wurde die Neugestaltung des Tauberufers von den Bürgern hoch priorisiert. Derzeit wird durch das Büro „arc.grün“ aus Kitzingen eine Machbarkeitsstudie erstellt, die die Realisierbarkeit verschiedener Maßnahmen zur Neugestaltung des Tauberufers untersucht. Über den aktuellen Planungsstand möchte die Verwaltung zusammen mit dem Büro „arc.grün“ nun informieren und den Einwohnern die Möglichkeit bieten, deren Anregungen, Wünsche und Ideen einzubringen. Eine Bürgerinfo zum Gesamtkonzept Grünzug „Tauberufer“ findet statt am Montag, 26. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus, Tauberweg 5, Igersheim. Ermöglicht wird die Machbarkeitsstudie durch einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Leader“ im Rahmen des „Maßnahmen- und Entwicklungsplans Ländlicher Raum Baden-Württemberg 2014 bis 2020“ des „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)“ und dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018