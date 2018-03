Bürgern geht bald ein (neues) Licht auf

Den Auftrag für den Neubau eines klassischen Sandfangs vor dem Tauberdüker in Igersheim (Maschinen- und Elektrotechnik) vergaben die Räte ohne Gegenstimme an die Firma Kuhn, Höpfingen, für 82 681,58 Euro.

Einmütig beschloss das Gremium den Bebauungsplan „Holz- und Maschinenhallen Lochen“ in Harthausen als Satzung, ebenso die örtlichen Bauvorschriften. Für Ortsvorsteher Thomas Landwehr ist es „ein Unding“ und „der Hammer“, dass „für eine Fläche von gut 20 Ar „solch ein Aufwand“ betrieben werde. „Was das kostet“, warf er fragend in die Runde, während viele seiner Kollegen zustimmend nickten.

Ebenso befasste sich der Rat in Sachen Verkauf der Bauplätze im Baugebiet „Kirchberg“ („An der Klinge“) mit Festsetzung des Verkaufspreises und der Ablösung der Beträge. Der Bodenpreis wurde auf 33 Euro/Quadratmeter festgesetzt, der Ablösungsbetrag (Thema Erschließungsbeitrag) auf 25,70 Euro/Quadratmeter. Für die anderweitig nicht gedeckten Kosten wird ein Zuschlag von 14,05 Euro/Quadratmeter auf den Bodenpreis erhoben. Und der Sozial- und Infrastrukturbeitrag liegt in Zukunft bei 38,70 Euro/Quadratmeter. Demzufolge beträgt der Gesamtverkaufspreis künftig 122 Euro/Quadratmeter.

Die Räte votierten für die Wahl von Paul Dezonsk zum Abteilungskommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Igersheim und Max Ikas zu dessen Stellvertreter, ebenso für die Wiederwahl von Gesamt-Feuerwehrkommandant Hermann Michel und dessen Stellvertreter Alexander Schmitt.

Grünes Licht gab der Gemeinderat für den Bau eines Rinderstalls auf Gemarkung Neuses.

Für die Machbarkeitsstudie bezüglich des geplanten Tauberstrandes in Igersheim sei, so Bürgermeister Frank Menikheim, zwischenzeitlich der Zuwendungsbescheid bewilligt worden und bei der Verwaltung eingetroffen. In Kürze gebe es ein Gespräch mit dem Architekten, das Projekt könne jetzt weiter vorangebracht werden.

In den Herbstferien ist in Igersheim wieder die Durchführung eines interkulturellen Mitmachprojektes geplant. Von „Leader“-Seite sei dies als förderwürdig eingestuft worden, weshalb mit einer finanziellen Unterstützung zu rechnen sei, wie der Rathauschef ausführte. ktm