Bürgerwerkstatt in Igersheim

Igersheim.Unter dem Motto „Mitreden! Mitmachen! Mitgestalten!“ veranstaltet die Gemeinde für alle Einwohner eine offene Bürgerwerkstatt am Donnerstag, 1. März, um 18 Uhr im Bürgerhaus. Die Gemeinde erstellt aktuell einen städtebaulichen Rahmenplan für den Kernort. Das Konzept baut auf den Ergebnissen der Zukunftsstadt Igersheim 2030+ auf und überführt die Ziele und Ideen der Zukunftsstadt in Projektvorschläge. „Welchen Weg geht die Gemeinde Igersheim? Welche Projekte werden die nächsten 15 Jahre dominieren?“ – diese Fragen werden im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen und sollen zusammen mit den Bürgern diskutiert werden, erklärt Bürgermeister Frank Menikheim. „Dem Gemeinderat und mir ist es ein wichtiges Anliegen, die Wünsche und Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen und gemeinsam Perspektiven für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde zu erarbeiten“, so Menikheim weiter. Im intensiven Austausch soll im Rahmen dieser Bürgerwerkstatt im Plenum, aber auch in Workshops, der Rahmenplan vorangebracht werden. Das Büro Haines-Leger Architekten + Stadtplaner unterstützt die Gemeinde bei der Erarbeitung des Konzepts und führt durch den Abend. Anmeldung ist nicht erforderlich.