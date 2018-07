Carlotta Peppel mit ansteigender Form

Anzeige

Igersheim.Im Sportzentrum Leinfelden kämpften die Nachwuchsathleten der Klasse U 16 aus dem Bereich des Württembergischen Leichtathletikverbandes um die Titel im Mehrkampf.

Es gab teilweise sehr spannende Wettkämpfe, so entschied in der Klasse M14 nur ein Punkt über Gold oder Silber. Schnellster Läufer des Tages war Bruno Betz vom Turnverein Rot am See, der als einziger mit 11,99 Sekunden unter der 12-Sekundenmarke blieb.

Bei den Mädchen war es nicht ganz so eng in der Vergabe der Medaillen. Carlotta Peppel und Sophia Quenzer von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim, die sich ebenfalls für die Titelkämpfe qualifiziert hatten, konnten in die Vergabe der Medaillen nicht eingreifen.