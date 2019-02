Chansons und Balladen

Igersheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Igersheim veranstaltet am Sonntag, 24. Februar, um 17 Uhr ein besonderes Konzert im Paul-Gerhardt-Zentrum Igersheim, Alter Graben 1, mit dem Titel „Du kommst leise“. Das Ehepaar Anne Beyer (Gesang) und Hermann-Josef Beyer (Klavier) trägt mit seiner Tochter Janina Beyer (Percussion) und Inge Franzreb (Akkordeon) Chansons, Lieder und Balladen von Birgit Kley und Anne Beyer vor. Die Musizierenden sind vielen Menschen im Taubertal und darüber hinaus durch ihre langjährige Tätigkeit in der Musikschule Hohenlohe bekannt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. An das Konzert schließt sich ein Ständerling an, bei dem man mit den Künstlern ins Gespräch kommen kann. Bild: Uwe Krauß

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.02.2019