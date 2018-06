Country-Flair auf der Midnight-Ranch

Anzeige

Beim Eintreten in die umfunktionierte Maschinenhalle hatte man das Gefühl, einen Saloon des Wilden Westens des 18. Jahrhunderts irgendwo zwischen Tombstone, Cheyenne oder Abilene zu betreten. In der Luft lag nicht nur der Duft von deftigen Steaks, sondern unverkennbar auch der von Whisky und anderem in Cowboy- Kreisen beliebten Hochprozentigen.

Auf der Bühne sorgte die Country Party-Band „The R.A.T. Pack“ für den unverkennbaren klassischen Country-Sound.

Für dieses Event hatte man auch ein attraktives Rahmenprogramm zusammengestellt, unter anderem mit einer Kinderolympiade für die kleinen Besucher. Einer der Höhepunkte war sicher der spektakuläre Schieß-Auftritt mit dem Vorderlader und Geschütz der „4. th Texas Infantery Co. K“ und den „Richmond Howitzern“. Begeisterten Beifall bekamen auch die „TaubertalDancers“ aus Bad Mergentheim und die Europameister im „Line-Dance“, Jürgen & Juliane. habe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.06.2018