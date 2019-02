„Dachschaden“ und seine Folgen

Alfred Heinze erleidet vorübergehend einen kleinen „Dachschaden“ – mit ungeahnten Folgen für seine direkte Umwelt.

Bernsfelden. Nach dem tollen Comeback im vergangenen Jahr trat die Theatergruppe Bernsfelden mit dem Stück „Amnesie für Fortgeschrittene“ jetzt erneut auf jene Bretter, die auch für Laienschauspieler die Welt bedeuten. Das Lustspiel in sieben Szenen von Karl-Heinz Alfred Bahn begeisterte das Publikum im ehemaligen Kindergarten aufs Neue – die Besucher lachten Freudentränen und zeigten sich beim Applaus alles andere als geizig.

Und worum geht es in dem Stück, dessen fünf Aufführungen so schnell ausverkauft waren, dass kurzfristig noch eine sechste ins Programm genommen wurde? Alfred Heinze (Friedemann Hösel) befindet sich nach einem Unfall in der Klinik „Am Lindach“, weil er durch eine Schädelprellung an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund leidet. Immer dann, wenn er einschläft, was recht oft vorkommt, erwacht er im Anschluss als irgendeine fremde Person. Ganz zum Leidwesen seiner Verlobten Ulla (Petra Lesch) sowie des Klinikpersonals (Silvia Metzger, Marie Metzger, Sabrina Trunk) erinnert er sich an nichts aus seinem wirklichen Leben. So verwirrt er alle immer wieder mit seinen Kapriolen. Besonders verworren wird es, als ein Dieb sein Unwesen in dem Hospital treibt.

Verschworene Gemeinschaft

Eine verschworene Gemeinschaft aus Patienten (Raimund Feser, Marco Girg) und Personal versucht mit Unterstützung des ahnungslosen Alfred, dem Täter eine Falle zu stellen. Auch der Polizeibeamte Kojambel (Tobias Uhl) hat so seine Probleme mit dem unberechenbaren Alfred Heinze. Und so nimmt das Unheil seinen Lauf . . .

Wenn den Gästen in einem Lokal das Essen besonders mundet, kommen sie gerne wieder. Genau das trifft auch zu, wenn die Bernsfelder Theatergruppe auftritt. Unter den jetzigen Besuchern waren erfreulich viele „Wiederholungstäter“, die bereits im Vorjahr von dem kleinen, aber höchst professionell in Erscheinung tretenden Ensemble so angetan waren.

Die Laienschauspieler ist die Spielfreude regelrecht anzumerken. Für sie bedeutet die Einstudierung des Stücks zunächst einmal jede Menge freizeitlichen Einsatz. Wenn die jeweiligen Rollen dann aber so richtig „sitzen“, spürt man sofort, dass sich die Aktiven damit voll und ganz identifizieren und voller Leidenschaft und Inbrunst bei der Sache sind. Die Zuschauer sind ob der kleinen Räumlichkeit dicht am Geschehen und dadurch in der Lage, selbst kleinste Nuancen, sei es nur eine gelungene Grimasse, auf sich einwirken zu lassen und darauf die entsprechende Reaktion an den Tag zu legen.

Unterm Strich einmal mehr ein höchst unterhaltsamer und vergnüglicher Theaterabend der Bernsfelder Theatergruppe, der Hunger auf eine Fortsetzung gemacht hat. Und die wird’s definitiv im kommenden Jahr geben, so die Aussage der Verantwortlichen. ivkm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 11.02.2019