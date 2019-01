„Das ist eine Unverschämtheit“

Liebe Besucher der Kalrobenprunksitzung, liebe Leser, sehr geehrter Sascha Bickel!

Meiner Meinung nach ist die Trachtenkapelle Igersheim nicht unter ihren Möglichkeiten geblieben. Das muss man einmal erklären!

In den bekannten Fernsehsitzungen ist alles abgesprochen und viele Male geprobt, da bekommt die Sitzungskapelle die Reden vorab mit Hinweisen, wann ein Tusch gespielt werden muss. Bei uns und vielen anderen Vereinen, die Prunksitzungen veranstalten, ist es eben nicht so, sondern die Sitzungskapelle (hier die Trachtenkapelle Igersheim) erhält ein Programm, in dem die Themen der Beiträge und die Ein- bzw. Auszüge der Programmpunkte vermerkt sind. Alles andere muss dann spontan in der jeweiligen Situation erfolgen.

Die Musikerinnen und Musiker sind an diesem Abend über fünf Stunden hochkonzentriert und geben ihr Bestes. Natürlich auch, wenn gerade ein Witz gemacht wurde und alle Gäste deshalb lautstark lachen müssen und können – denn ein Tusch wird hier erwartet. Die Sitzungskapelle hat an diesem Abend alles was abgesprochen war (auch die Ehrungen) zu 100 Prozent erfüllt. Dass ein Narrenringpräsident die Sitzungskapelle so vorführt, ist eine Unverschämtheit! Ein vermeintlich gesehenes Desinteresse des Dirigenten bestand nicht. In der Kapelle gibt es für die Prunksitzung seit vielen Jahren eine besondere Regelung. Eine kurze persönliche Nachfrage von Ihnen, Herr Bickel, hätte dieses Unwissen sofort aus der Welt geräumt.

Man braucht sich also nicht wundern, wenn Sitzungskapellen so vorgeführt und dann auch noch in der Presse schlecht dargestellt werden, dass es immer weniger Sitzungskapellen in dieser Form gibt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019