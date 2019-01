Den Akt der Menschlichkeit „ständig in das Bewusstsein rücken“

Igersheim.Bürgermeister-Stellvertreter Klemens Aubele hatte diesmal die Ehre, verdiente Blutspender – wie einmal jährlich Tradition – auszuzeichnen. Er kam deswegen in den Genuss, weil der sonstige Laudator Bürgermeister Frank Menikheim ebenfalls geehrt.

Freiwillige und selbstlos

Ihm sei es, so Aubele in seiner Rede, eine große Freude, Mitbürger zu würdigen, die „schon über Jahre oder Jahrzehnte den Dienst am Nächsten tun“. Sie spendeten ihr Blut freiwillig, selbstlos und unentgeltlich – und zwar denjenigen, die es so dringend aufgrund einer schweren Erkrankung, einer Transplantation oder eines Unfalls benötigten. „Sie spenden Ihr Blut ohne viel Aufhebens, einfach mit dem guten Gefühl, in Not geratenen Mitmenschen helfen zu können.“

„Diese Einstellung zu diesem Akt der Menschlichkeit machen jeden Blutspender zu einem Helden des Alltags“, fuhr der Vize-Schultes fort. In dem Wissen, dass der so wichtige rote Lebenssaft bis jetzt nur vom menschlichen Körper und nicht künstlich hergestellt werden könne, hätten die zu ehrenden Spender „schon vielfach ihre Freizeit zur Verfügung gestellt und sind zum Spendetermin gegangen“. Man könne fast sagen, das sei für viele bereits zur Routine geworden und gehöre zum Leben wie Essen und Trinken dazu.

Zwei Termine im Jahr

Schon seit vielen Jahren würden vom DRK-Ortsverband Igersheim regelmäßig zweimal im Jahr in der Erlenbachhalle die Spendetermine angeboten. So seien allein in Igersheim 2018 insgesamt 330 Spendewillige begrüßt worden, darunter 24 Personen, für die es die erste Spende gewesen sei. Diese Zahl sollte all jenen Mut machen, „die sich bisher vielleicht noch nicht so richtig trauten oder gar etwas Bammel von diesem vergleichsweise harmlosen ‚Eingriff‘ haben. Lassen Sie sich von der Einsatzbereitschaft unserer Spender inspirieren.“ Schnell werde man merken, dass es halb so schlimm sei. „Aber das Gefühl, etwas wirklich Wertvolles geleistet zu haben, entschädigt bei Weitem für diesen Piks“, so Aubele in seiner Laudatio.

Vor der verdienten Ehrung der Spender war es Klemens Aubele noch ein persönliches Anliegen, Dank zu sagen. Dies tat er an die Adresse der Spender im Namen aller Patienten, die auf Blut angewiesen seien.

Ein Lob gebührt auch all jenen, die im Gesundheitswesen ihren Dienst verrichteten, die ihre Zeit, ihre Arbeit und ihr Wissen für die menschliche Gesundheit zur Verfügung stellten und im Ernstfall auch alle gäben, um Leben zu retten. Anerkennung hätten sich zudem die Mitglieder und Helfer in den DRK-Ortsverbänden verdient für die Durchführung der Spendetermine, ohne die eine regelmäßige Versorgung mit Blutkonserven nicht möglich wäre.

Nicht nachlassen

Zu guter Letzt wollte der Bürgermeister-Stellvertreter alle Mitmenschen aufmuntern, soweit es dem Einzelnen möglich sei, „dem Beispiel der Geehrten zu folgen und ebenfalls regelmäßig Blut zu spenden“. „Wir dürfen nicht nachlassen, diesen Akt der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ständig ins Bewusstsein zu rücken“. Denn eines sei sicher: „Blut spenden heißt Leben retten.“

Für den DRK-Ortsverband Igersheim sprach Bereitschaftsleiter Hans Fritzenschaft den Spendern seinen Dank aus: „Machen Sie Werbung für uns, es können ruhig noch mehr Spender sein.“

