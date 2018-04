„Den finanziellen Aspekt aber nicht aus den Augen verlieren“

Anzeige

Igersheim.Ohne Gegenstimme nahm der Gemeinderat am Donnerstag den städtebaulichen Rahmenplan zur Kenntnis und schloss sich den ausgearbeiteten Zielen und Leistlinien an. Er baut unter anderem auf die Resultate der „Zukunftsstrategie Igersheim 2030+“ und definiert darüber hinaus Ziele für den Kernort und das Ortszentrum. Selbige werden in ein räumlich funktionales Leitbild überführt, wie Sylvia Haines und Norbert Mager vom beauftragten Büro Haines-Leger in der Sitzung ausführten.

Konkrete Maßnahmen

Demzufolge bestimmt dieser Rahmenplan die Schwerpunktaufgaben der Zukunft, benennt ganz konkrete Maßnahmen und Projekte und bindet die einzelnen Maßnahmen nachvollziehbar in eine langfristige Perspektive der Ortsentwicklung – unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung. Der Plan beinhaltet im Übrigen ein Durchführungskonzept und dient der Kommune als Hilfestellung für deren künftiges Handeln.

Haines und Mager gingen auf die Ergebnisse des städtebaulichen Rahmenplanes ein, vor allen Dingen zu den ausgearbeiteten Resultaten der Feinuntersuchung Möhlerplatz, der deutlich aufgewertet werden soll, Aufenthaltsqualität zu erlangen. Inzwischen wurde auch ein Exposé verschickt für das Gebäude Möhlerplatz 2, für das eine Gastronomie ins Auge gefasst wird. Auch auf den weiteren Projektverlauf wurde ausführlich eingegangen, der gesamte Maßnahmenkatalog erörtert.