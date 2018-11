Den ganz normalen Wahnsinn auf die Spitze getrieben

Igersheim.Leise Töne und vermeintlich ganz normale Gedanken – doch auf die Feinheiten kommt es an, und die hatte Stefan Waghubinger drauf – zum Vergnügen des Publikums. Nur zuhören mussten die Besucher am Samstagabend im Kulturkeller mitunter ganz genau.

Er geht auf den Dachboden und trifft dort – neben altem Krempel – vor allem sich selbst: Stefan Waghubinger, ein Österreicher, der seit 30 Jahren in Deutschland und seit vielen Jahren in der Nähe von Stuttgart lebt, erzählt von und über sich. Die Bühne, angereichert mit vom Künstler Mitgebrachtem, vor allem aber mit Ausstellungsstücken aus dem Fundus des Heimatmuseums, bietet ein realistisches Bild eines seit Jahrzehnten vor sich hinstaubenden Dachbodens. Das konserviert, und viele im Publikum erinnern sich an ihre „Erlebnisse“ auf dem Speicher.

Keine schrillen Töne, aber vielsagende Worte. Und bei Waghubinger lohnt sich das Hinhören, das Mitdenken und, ja, auch das Mitleiden, denn alle seine Erinnerungen, die er in ausgewählten und wohlüberlegten Sätzen schildert, sind eigentlich ganz banal. Könnte jeder und jede im Publikum auch so haben. Aber dann kommt es: Ein Nebensatz, oft nur drei, vier Wörter, die dem zuvor Gesagten die Krone aufsetzen, manchmal auch den Sinn nehmen.

Gutbürgerliches Gedankenfleisch

Die nur scheinbar urplötzlich kommende zynische Anmerkung trifft ins Mark, schneidet durchs gutbürgerliche Gedankenfleisch und entlarvt den Politikaster, der ja irgendwie mehr oder weniger ausgeprägt in uns allen ruht und gelegentlich rausgelassen werden will. Zugegeben: Im voll besetzten Kulturkeller war das am Samstagabend kein Symptom, „draußen“ hingegen trifft man solche Menschen jeden Tag. Und die Köche der braunen Suppe sind eifrig am rühren.

Der Kabarettist lässt kein Thema aus, vitalisiert Alltägliches, indem er seine Worte mit kübelweise Spott und Häme dekoriert. „Touché!“, möchte man da rufen, wäre der nächste Hieb nicht schon geführt. Es geht schnell, sehr schnell zu, und ein Wortspiel reiht sich ans andere. Wie ist das, wenn die Flüchtlinge kommen? „Man weicht aus. Der eine geht nach links, der andere nach rechts!“, sagt Waghubinger dazu und erinnert daran, dass sie alle etwas mitbringen, etwa ihre Kultur. Und die trifft auf – ja wie und was ist sie denn, die vielzitierte (deutsche bzw. europäische) Leitkultur – eben das, was man sich nicht nur hierzulande so alles unter Kultur vorstellt. Und da, das wird schnell klar, schadet eine gelegentliche Bereicherung nicht.

Wer ihm genau zuhört, hat mehr vom Lachen. Denn oftmals ist es so, dass er nahezu gleichzeitig mehrere Schläge austeilt. Etwa beim Thema „Kirche und Religion“, und da kommt es knüppeldick: Eine Weihnachtskrippe ist ja schnell aufgebaut, es braucht nur ein paar Figuren. Die hat er zum Teil selbst geschnitzt in einer frühen Jugend, und nicht alles gab ein realistisches Bild ab. So bleibt ihm die Erkenntnis. „ein paar Schafe noch, dann reicht’s schon für die Religion“. Das tut vielleicht weh, aber lachen muss man trotzdem. Und irgendwie stimmt’s ja auch, denn nirgendwo und mit nichts lassen sich Menschen leichter verführen als mit dem Hinweis auf den Glauben. Der ist allerdings auch nicht so fest, und das aus nachvollziehbaren Gründen: „Ich glaube, dass wenn ein Chinese zwölf Stunden am Tag in der Fabrik Jesuskinder produziert, dann glaubt der auch nicht mehr dran“, sagte Waghubinger.

Bilder enden im Rahmen

Gelegentlich wird’s hoch philosophisch, wenngleich grottenfalsch: Wenn der Kabarettist den antiken griechischen Philosophen Sokrates mit dem Motto des Orakels von Delphi zitiert, dann lohnt es sich genau zu lauschen, denn jede Silbe ist ein Volltreffer. Und so kommt es dann doch dazu, dass „ich weiß, dass ich nichts weiß“ mehr ist als nur eine banale Aussage, denn sie hat einen vielfach nachweisbaren Wahrheitsgehalt. Sie ist, das stellt der Künstler heraus, nach wie vor aktuell – also auch eine Lebensphilosophie. Das betrifft ebenso seine Geschichten über und mit seiner Frau – da gibt es stets Zerwürfnisse. Und es ist „immer eine Neue“ (Frau), von der er spricht, „da kann ich Sie beruhigen“. Bilder, die man in die Beziehung mitbringt, enden, das weiß er rückblickend zu erklären, „häufig als Rahmen“. Und so ist er „ganz gerne traurig, auch wenn ich keinen Grund dazu habe“. Bei Stefan Waghubinger folgen reihenweise Stopps mit nachfolgenden Zieleinläufen, vielfach mit fulminantem Endspurt. Und kaum hat man als Zuhörer die Hände nach oben gerissen, ist „Sieger“, da wartet schon die nächste Aufgabe darauf, angegangen zu werden. Da wird es dann auch mal böse, hintersinnig und bisweilen richtig gemein.

Wenn der Papst eine Kneipe eröffnet – die „Unfehl-Bar“ – sich die Vertreter der Weltreligionen beim gemeinsamen Scrabble-Spiel nur auf das Wort „heilig“ als zulässig einigen können, der Wertewandel sich beim Heiligen Spekulatius in Form von Keksen oder beim Heiligen Nikolaus als Schokoladenfigur zeigt, dann „dauert’s ja nur noch 100 Jahre, bis islamistische Selbstmordattentäter bei Lidl als Silvesterkracher verkauft werden“. Böse? Ja! Zynisch? Auch ja. Aber es macht Spaß! So viel, dass das Publikum im Kulturkeller gar nicht genug bekommen konnte, und die Zugabe sich dann als weiterer Volltreffer erweist.

