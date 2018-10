Die Kinder haben richtig Mumm

Das Circus-Mumm-Projekt läuft seit Montag in Igersheim. Die rund 30 beteiligten Kinder werden ihre erlernten Kunststücke am Freitag, 2. November, 19 Uhr, und Samstag, 3. November, 15 Uhr, in Gala-Vorstellungen präsentieren.

© Kuhnhäuser