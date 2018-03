Die Vorurteile aufbrechen

Anzeige

Harthausen.Der Maler Michael Salomon aus Lauda-Königshofen setzt sich in seinem Werk kritisch mit religiösen und historischen Themen auseinander. Die 67. Ausstellung bei bei Wittenstein zeigt seine „Kellerbilder“. Vernissage ist am Freitag, 23. März 2018, 19 Uhr, im Atrium des Unternehmens in Igersheim-Harthausen.

Wer die kleine Kirche zum Heilgen Grab in Lauda kennt, kennt auch drei Gemälde von Michael Salomon. Die Auftragsarbeiten geben moderne Antworten auf die problematische Ursprungsgeschichte der Kapelle; sie sind die zeitgenössische Erwiderung auf eine barocke Votivtafel der Kapelle, die die Legende einer angeblichen Hostienschändung durch einen Laudaer Juden im 13. Jahrhundert thematisiert.

Wenige Tage vor dem christlichen Osterfest greifen viele der „Kellerbilder“ von Michael Salomon religiöse, vor allem aber historische Geschehen auf. Geprägt von seiner Schulzeit an einem evangelischen Gymnasium, einer Privatschule mit musischem Schwerpunkt und seinem Geschichtsstudium, sind die Bilder des ehemaligen Studiendirektors am Schleyer-Gymnasium Lauda sehr persönliche Versuche, existenzielle Situationen des menschlichen Lebens und der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu verarbeiten.