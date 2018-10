Diebesgut in Höhe von 50 000 Euro

Igersheim/Harthausen.Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 3.45 Uhr, Zutritt auf das Gelände einer Firma in der Nassauer Straße in Harthausen, indem sie das Eingangstor aufhebelten. Auf dem Gelände montierten die Tatverdächtigen von zwei Fiat-Transportern die Kennzeichen TBB-GH 330 und TBB-GH 360 ab und brachten diese vermutlich an zwei neuwertigen Fiat-Ducato Transportern an, die ebenfalls auf dem Gelände standen. Die zwei Fahrzeuge waren mit einer elektronischen Wegfahrsperre ausgestattet und wurden dennoch gestohlen. Die Unbekannten betankten die Transporter zuvor noch mit 140 Litern Diesel von der betriebseigenen Tankstelle. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von knapp 50 000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich unter Telefon 09341 / 81-1325 ans Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim zu wenden. pol

