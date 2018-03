Dokumentation ist verfügbar

Anzeige

Igersheim.Unter guter Beteiligung fand Anfang März im Bürgerhaus eine Bürgerwerkstatt zum städtebaulichen Rahmenplan mit Feinuntersuchung des Möhlerplatzes statt (wir berichteten).

Hierzu wurde vom Büro Haines-Leger, Architekten und Stadtplaner aus Rimpar, eine 90-seitige Dokumentation der Ergebnisse erstellt. Diese ist nun unter www.igersheim.de (unter Gemeinde ? Bürgerbeteiligung ? städtebaulicher Rahmenplan) zu finden. Sie informiert über bisherige und künftige Schritte, die SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Potenziale und Restriktionen) sowie über das daraus abgeleitete räumliche Leitbild. Weiter sind die von der Bürgerwerkstatt bearbeiteten Themen lebendiger Altort, attraktiver Wohnstandort, Tauber-Tal-Tourismus sowie Wirtschaft und Verkehr dargestellt. Auch die Bewertungen der Bürger in der Rubrik „Das gefällt mir . . .“ bzw. „Das gibt es noch zu ergänzen . . .“ sind zu finden, ebenso die in Form von Klebepunkten vorgenommene Priorisierung der einzelnen Themen bzw. Varianten. Das am stärksten bepunktete Einzelprojekt war der Vorschlag für ein Bürgerlädchen mit Postagentur im ehemaligen Schleckermarkt. Großen Anklang fanden auch touristische Themen, vor allem die Gestaltung des Tauberufers zum Kitzberg hin unter dem Stichwort „Tauberstrand“. Beim Thema „lebendiger Altort-Möhlerplatz“ gab es sowohl in verkehrlicher Hinsicht, als auch bei der Platzgestaltung und bei der Bebauung jeweils drei Varianten, die bepunktet werden konnten.

Beim Verkehr fand die Option der Verkehrsberuhigung den größten Anklang. Bei der Bebauung an der Ostseite des Platzes sprachen sich 22 Teilnehmer für einen Neubau aus, während 19 Personen für einen Erhalt der Gebäude waren.