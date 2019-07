Drei neue Busbuchten bereits in Betrieb genommen

Igersheim.Die Maßnahmen zur Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes kommen voran. Jetzt wurden die drei neuen Busbuchten in Betrieb genommen, die Ersatzbushaltestelle ist aufgelöst, der Zugang zum Bahnsteig wieder links vom Bahnhofsgebäude möglich. Das Bahnhofsgebäude wurde abgestrahlt. Nun beginnt die Bebauung der Park & Ride- und Bike & Ride-Flächen. Die Kommune investiert in die Sanierungsmaßnahmen rund 745 000 Euro. Es werden Zuschüsse in Höhe von rund 211 000 Euro erwartet. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich noch bis Ende September. Am 6. Oktober soll das Bahnhofareal offiziell eingeweiht werden. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019