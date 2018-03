Echte Raritäten der Olympischen Spiele

Anzeige

Ehrenamtlich tätig

Dem Sport war er jahrelang als ehrenamtlicher Funktionär auf Vereins-, Kreis-, Landes- und Bundesebene verbunden. Während der Olympischen Spiele in Barcelona und Atlanta organisierte er für die Badische Sportjugend Zeltlager und ermöglichte so jungen Menschen ein ganz persönliches Olympia-Feeling. Da lag es nahe, sich auch als Sammler diesem Thema zu widmen.

In den Olympischen Sommerspielen von 1936 in Berlin (und Kiel, wo die Segelwettbewerbe ausgetragen wurden) sowie den Winterspielen, die in Garmisch-Partenkirchen stattfanden, fand Ungar sein Arbeitsfeld. In seinem 400-Seiten-Buch „Olympia 1936 sammeln“ präsentiert er eine Vielzahl von Sammlerstücken – eine „einzigartige Auflistung“, wie Ungar betont.

Knapp zwei Jahre hat Ungar recherchiert, hat sich zunächst in Büchern und Zeitschriften belesen und kundig gemacht. Anschließend führte ihn die Recherche-Arbeit zu Sammlern, in Museen und Archive. „Ich war in ganz Deutschland unterwegs“, berichtet Ungar. Auch die Internet-Recherche war zeitaufwendig und umfangreich und führte ihn unter anderem in die USA – „online natürlich“. Dann galt es, das Material zu sichten, aufzubereiten und in den jeweils passenden Kapiteln zu bündeln. „Wegen der Fülle des Materials ist das Buch dann auch so umfangreich geworden.“

„Olympia 1936 sammeln“ ist im Eigenverlag erschienen und richtet sich an ein kleines, aber interessiertes (Fach-)Publikum. Es widmet sich auf 400 Seiten in 100 Kapiteln den diversen Sammler-Themen. Illustriert mit rund 2200 Fotos, präsentiert Ungar Medaillen, Abzeichen, Urkunden, Eintrittskarten, Plakate, Schreiben des „Führers“ an die Medaillengewinner, aber auch Kitsch und „Krempel“ – kurzum allen mit den Olympischen Spielen von 1936 verbundenen Memoriablen.

„Die Spiele waren für viele Hersteller auch eine Möglichkeit, mit ,inoffiziellen’ Souvenirs Geschäfte zu machen“, weiß Ungar. Ob der Begriff „Merchandising“ damals schon bekannt war? „Das weiß ich nicht, aber das Instrument als solches wurde genutzt“, sagt der passionierte Sammler. Und wer in sein Buch blickt, findet das bestätigt. Dem Erfindungsreichtum diverser Hersteller waren schon damals kaum Grenzen gesetzt, und so kommen zu allen „offiziellen“ Memoriablen auch die vielen „inoffiziellen“ – bis hin zu Umsatzbringern wie Kitsch und Nippes.

Ein findiger amerikanischer Hersteller hat sogar „Fantasie-Abzeichen“ der Spiele von 1936 auf den Markt gebracht, die für viel Geld Abnehmer fanden. „Die Leute haben Müll gekauft, der in den 1980er Jahren hergestellt wurde und nur auf den ersten Blick echt ausschaut“, sagt Ungar. Natürlich hat er auch diesem Thema Platz in seinem Buch gewidmet.

Besondere Stücke

Doch es gab und gibt auch ganz besondere Sammlerstücke: „1936 fand erstmals der Fackellauf mit dem olympischen Feuer statt“, die Fackeln sind rar, aber gelegentlich werden sie noch angeboten. „Auch der Medaillenspiegel ist eine Erfindung von 1936“, weiß Ungar. Vieles ist infolge des Krieges und in den Feuerstürmen der Bombennächte unwiederbringlich verlorengegangen, manches gibt es nur noch „äußerst selten“. Oftmals sind rare und begehrte Stücke „in Archiven, Museen oder fest in privater Sammlerhand und damit natürlich unverkäuflich“.

Dass der ehemalige Lehrer – er unterrichtete an der Realschule Boxberg – seit Jahren in der Sammlerszene bekannt und vernetzt ist, „hat mir manche Tür geöffnet“, erzählt Ungar im Gespräch mit unserer Zeitung. Persönliche Kontakte zu bekannten Sammlern, aber auch Empfehlungen ermöglichten ihm den Blick in Archive und Sammlungen, „die normalerweise nicht zugänglich sind“.

Zahlreiche Hinweise

Auch zahlreiche Hinweise und Kontakte erschlossen sich aus diesem privaten Netzwerk – denn „alles selbst zu sammeln, ist angesichts der Fülle des Materials ja gar nicht möglich“. Immerhin erhielt er so die Gelegenheit, verschiedenste Stücke in Augenschein zu nehmen, Fotos zu machen und in seinem Buch die historischen Hintergründe aufzuzeigen. Gleichwohl hat er in dieser Zeit auch das ein oder andere „Schätzchen“ erstehen können, wobei in aller Regel „der ideelle Wert den Materialwert weit übersteigt“.

Ein Beispiel dafür sind die Teilnehmerabzeichen – alle Teilnehmer der 1936er Spiele bekamen ein nummeriertes Abzeichen, das je nach Sportart mit einem farbigen Band und dem Aufdruck der Sportart versehen war. „Die Listen mit den zu den Nummern passenden Namen der Sommerspiele sind wohl in Folge des Krieges verloren gegangen, erhalten geblieben sind nur die Listen von den Winterspielen“, weiß Ungar. Das Fechter-Teilnehmerabzeichen hat Hans-Jürgen Ungar „ganz zufällig auf einer Sammlerbörse entdeckt und spontan gekauft“ – häufig machen Zufälle möglich, wonach sich andere Interessenten jahrelang die Hacken ablaufen.

Auch einige politisch-interessante Details hat Ungar dokumentiert. Die Olympia-Glocke mit der Aufschrift „Ich rufe die Jugend der Welt“ von 1936 ziert beispielsweise der Reichsadler, aber ohne das Hakenkreuz, denn das hatte das IOC verboten. So hielt der Adler die olympischen Ringe im Fang. Auf manchen Schreiben Hitlers an die Gewinner ist er nur als „der deutsche Reichskanzler“ aufgeführt – auch hier eine Konzession an das IOC.

Die deutschen Sportler bekamen diese Schreiben natürlich in einer Extra-Version – da unterschrieb dann der „Führer und Reichskanzler“.

So manche Orden, Medaillen und sonstige Auszeichnungen wurden nach dem Krieg „entnazifiziert“, also umgestaltet, damit sie weiter getragen werden konnten – in Ungars Buch sind sie in den jeweiligen Versionen aufgeführt.

