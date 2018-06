Ehrungen in feierlichem Rahmen

Anzeige

Igersheim.Nach einer Betriebszugehörigkeit von zehn oder 25 Jahren, oder aufgrund ihres Eintritts in den Ruhestand, folgten langjährige Mitarbeiter der Wittenstein SE der Einladung zur „Schaffer-Mahlzeit“, der feierlichen und geselligen Ehrung im Roten Saal des Deutschordensmuseums in Bad Mergentheim.

Bereits traditionell würdigt das Familienunternehmen einmal im Jahr die langjährige Treue seiner Mitarbeiter. Ebenso werden an der Feier alle „frischgebackenen“ Rentner der Gruppe geehrt.

Der Vorstand verlas eine persönliche Laudatio zu jedem der Ehrengäste. Zur Erinnerung an die Feier sowie an die vielen Jahre der Zusammenarbeit erhielt jeder der Geehrten ein Exemplar eines Jahrbuchs, das in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal erschien und die Geschichte rund um die Jubilare weltweit erzählt.