Eigene Ideen umsetzen

Igersheim.Bald ist es wieder soweit. Beim Jugendclub Igersheim finden Vorstandswahlen am Freitag, 14. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus statt. Alle Jugendlichen ab 14 Jahren, die neue Leute kennenlernen möchten und aktiv in das Clubleben eintreten möchten, sind willkommen. Ziel ist es, den Vorstand für das nächste Jahr zu wählen und neue Jugendliche in den Club aufzunehmen. Der neue Vorstand hat dann die Chance, gemeinsam mit den Mitgliedern die Räumlichkeiten des Clubs zu nutzen, Ideen einzubringen und Veranstaltungen zu organisieren. Außerdem hat der Club bei einer Gemeinderatsitzung einen Überblick über die Aktionen des Jahres gegeben und beim Workshop zum Thema „Selbstverwaltete Jugendclubs“ im Bürgerhaus teilgenommen. Bei Aktionen wird der Club von den hauptamtlichen Pädagogen Marcel Raupp, Rebecca und Stefan Rückert unterstützt. pm

