„Ein ganzer Strauß an Themen und Angeboten“

Igersheim.Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Hort – hier läuft einiges in Igersheim. Dies erfuhren die Räte in den mittlerweile traditionellen Berichten, die einmal jährlich im Gremium vorgestellt werden – diesmal in Person von Stefan und Rebecca Rückert, Nicolas Funke sowie den Jugendclubfunktionären Simon Krammer und Niklas Hügel.

Von einem wiederum „veranstaltungsreichen Jahr“, sprach Stefan Rückert, was das Jugendhaus angeht. Dazu gehörten unter anderem Amnesty-Ausstellung, Breakdance-Workshop, Konzerte, Jüdische Kulturtage, Poetry-Slam-Wettstreit, Singer- & Songwriter-Abend, Halloweenparty oder „Onenightfestival“. Allesamt seien sie gut angenommen worden. Rebecca Rückert ergänzte, dass die im zweijährigen Turnus durchgeführte Junge-Kunst-Ausstellung sich immer größerer Beliebtheit erfreue und sich inzwischen in der Region einen Namen gemacht habe.

Gemeinderat in Kürze Bei einer Gegenstimme sprach sich der Rat für eine moderate Anhebung der Benutzungsgebühren für den Hort und die verlässliche Grundschule an. Zudem wird auf elf anstelle wie bisher zwölf Monatsbeiträge umgestellt. Die Neuerung ist ab dem Schuljahr 2018/19 gültig. Die letzte Beitragserhöhung stammt im Übrigen von 2010. Einstimmig änderte das Gremium die Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Ebenfalls angepasst wurde die Friedhofsordnung der Gemeinde Igersheim. Dies erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Rat im Oktober 2017 die Anordnung von 48 Urnen-Stelen in flächensparender Variante beschlossen hatte. Aufgrund dessen sei es angebracht, so Bürgermeister Frank Menikheim, auch die Gestaltungsvorschriften für die Urnenstelen festzulegen. Demzufolge sei zugelassen, auf den Verschlussplatten lediglich Schrift, Bilder rund Ornamente zuzulassen. Zudem sei die Satzung der Mustervorlage des Gemeindetages angepasst worden. Bei einer Enthaltung sprach sich das Igersheimer Gemeindeparlament am Donnerstag im Rathaus dafür aus, den Neubau einer Lagerhalle für Lastkraftwagen mit Waschplatz und Büroräumen im Gewerbegebiet „Neuseser Tal“ zu genehmigen. Allerdings muss zuvor noch das Ergebnis einer Lärmprognose abgewartet werden. Ratsmitglied Klemens Aubele, zugleich als Revierförster beruflich engagiert, lobte ausdrücklich den Einsatz der örtlichen Feuerwehr zur Rettung eines Feldhasen, der in der Tauber um sein Leben gekämpft hatte (wir berichteten). „Hierfür gebührt Dank und Anerkennung“, so Aubele. Vor allem auch vor dem Hintergrund, „da die Population der Feldhasen zurückgeht“. Der Einsatz sei beispielhaft gewesen. ktm

Von „einem Generationenwechsel“ im Jugendclub mit seinen rund 45 Mitglieder sprachen Simon Krammer und Niklas Hügel, die neu in der Führungsspitze seien. Sie betonten, dass sich die Einrichtung künftig noch stärker gesellschaftlich einbringen möchte und einiges Events (etwa Dartturnier) geplant seien. Man wolle den Jugendlichen einen Ort bieten, an dem sie sich wohlfühlten und etwas erleben könnten.