Ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität

Das Bürgerlädle am Möhlerplatz nimmt langsam Konturen an. Bevor es in Kürze eröffnet wird, informierten sich die Gemeinderäte am Donnerstag bei einem Vororttermin.

Igersheim. Darauf haben die Einwohner lange Zeit warten müssen, in wenigen Tagen ist es soweit: Die Postagentur im künftigen Bürgerlädle am Möhlerplatz öffnet in wenigen Tagen ihre Pforten. Mehr noch, denn in den

...