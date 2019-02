Ein Wortfetischist, der sich die Liebe zur Sprache trotz Studiums bewahrt hat

Igersheim.Philipp Scharrenberg: „Germanistik ist heilbar“ – oder vielleicht doch nicht? So genau weiß das keiner. Außer vielleicht der Poetry-Slam-Champion Philipp Scharrenberg, der am Samstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr nach Igersheim kommt. Die Gemeinde Igersheim freut sich über viele Kulturfans, die diesem sprachlichen Highlight beiwohnen.

Aber was sagt der Titel „Germanistik ist heilbar“ schon über ein Programm aus? Denn eigentlich geht es gar nicht um Germanistik, sondern um das, was sie aus einem Menschen macht. Jemanden wie Philipp Scharrenberg, zum Beispiel – einen Wortfetischisten, der sich die Liebe zur Sprache trotz Studium bewahrt hat. Einen feinsinnigen Reimwerker, den Uhrmacher unter den Verseschmieden, irgendwo pendelnd zwischen „PoeTICK“ und „AllTACK“. Und einen Nerd, einen Nie-Echt-Richtig-Dazugehörenden, der immer etwas abseits steht, um das Publikum an seiner Sicht auf die Gesellschaft teilhaben zu lassen. Wie ein Doktor „Fasst-Du’s?“ macht sich der Slam-Poet auf, zu ergründen, warum die Welt im Innersten total zerfällt.

Philosoph und Querdenker

Ein bisschen Philosoph, ein bisschen Querdenker, ein bisschen Klugscheißer – ein philosophischer Querscheißer sozusagen. Zweifel an der Heilbarkeit sind also angebracht, wenn der verirrte Germanist und mehrfache Deutschsprachige Poetry-Slam-Champion die Bühne entert und zur Reime-Kanone greift. Damit das Ganze nicht zur Lesung verkommt, nutzt er die Solo-Show, um sich in all den Genres auszutoben, die beim Slam nicht erlaubt sind: Song, Rap, Hörspiel, Kurzgeschichten – Scharrenberg macht Narrenwerk und schickt wie ein echter Literaturwissenschaftler zur Sicherheit die eigene Interpretation vorneweg. Sinn ist das, was man drin siehst.

Ist das Kabarett? Vielleicht nicht. Aber die vegetarische Alternative: Wie-Kabarett. Kleinkunst statt Großkotz. Nicht nur für Deutschlehrer (trotzdem willkommen), sondern alle, die wissen wollen, was man mit dem Zeug so alles anstellen kann, das man täglich in den Mund nimmt. Kurz, Unterhaltung für Menschen mit Hunger im Kopf!

Der Stand-Up-Poet und Slam-Kabarettist wuchs auf in Bonn und lebte seine manische Kreativität offen aus – nicht einmal sein Studium der Germanistik und Philosophie konnte daran etwas ändern. Nach dem Abschluss entschied er sich für ein Medien-Aufbaustudium in Stuttgart und landete völlig unverhofft beim ältesten Medium überhaupt: der Bühne. Zehn namhafte Preise hat der wortgewaltige, charismatische Sprachkünstler bereits gewonnen – und vor allem die Herzen seiner Fans.

Als Philipp Scharri hat er sich zunächst einen Namen in der Poetry-Slam-Szene gemacht. Seit 2016 inspiriert und begeistert er seine Fans mit seinem richtigen Namen Philipp Scharrenberg.

Samstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr bei „Germanistik ist heilbar" im Bürgerhaus Igersheim.

