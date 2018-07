Einbände werden zu Blumen

Anzeige

„Wir sind froh, mit Marianne Erber eine Künstlerin aus der Umgebung gefunden zu haben, die sich längst einen Namen gemacht hat“, betont Jetzinger. Erber war bis 2014 Lehrerin an der EPE in Bad Mergentheim. Sie unterrichtete Deutsch, Religion, Aktivierung und textiles Gestalten/Werken und war 35 Jahre Beauftragte für die Schulbücherei. Vielfach bekannt ist sie auch als Kursleiterin für die Herstellung von biblischen Gestalten nach Doris Egli. Seit 2013 ist sie künstlerisch tätig, auch Strick- und Näharbeiten zählen zu ihrem Repertoire. Kunstwerke aus alten Büchern schafft sie seit 2014, und sie stellte solche Werke im vergangenen Jahr bereits in der Bad Mergentheimer Volksbank sowie in der Stadtbücherei Weikersheim aus.

Die Ausstellung in Igersheim wird am 2. August um 19.30 Uhr eröffnet. Ansonsten ist das Museum zu den üblichen Zeiten an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Auf Wunsch und nach Vereinbarung sind auch Sonderführungen möglich. Informationen geben Georg Jetzinger unter Telefon 07931 / 3617 sowie Ulrich Dallmann unter Telefon 0793 / 41365 . pm

