Einblick in Arbeitswelt geben

Harthausen.Der Igersheimer Mechatronikkonzern Wittenstein veranstaltet am Donnerstag, 22. November, von 17 bis 20 Uhr für Schüler, Eltern und Lehrer einen Abend der Ausbildung.

In der „Wittenstein-Talentarena“ präsentiert das Familienunternehmen alles rund um das Thema Ausbildung und Studium. Zu 20 verschiedenen Berufsbildern geben Auszubildende und Studierende Informationen und schildern ihre Erfahrungen. Ausbilder stehen für Fragen bereit und geben in einem Kurzvortrag Tipps für ein erfolgreiches Bewerben.

Ein Betriebsrundgang gibt Einblicke in die Arbeitswelt des Ausbildungsbetriebs, der aktuell rund 180 Mitarbeiter ausbildet. Das Angebot an Berufszielen ist vielseitig. Sowohl für kaufmännische als auch technische sowie IT-Berufe bietet Wittenstein Ausbildungen mit IHK-Abschluss sowie Studiengänge in Kooperation mit der Dualen Hochschule an. Der Bedarf an Industriemechanikern, Maschinen- und Anlagenführern, Mechatronikern und Produktionstechnologen ist bei Wittenstein hoch. Veranstaltungsort des „Abends der Ausbildung“ ist die Wittenstein-Talentarena in Harthausen. Infos und das Programm zur Veranstaltung finden sich unter: www.wittenstein-jobs.de/ausbildung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

