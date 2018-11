Eine Machtübernahme mit Köpfchen

Die Kalroben haben am 11.11. traditionell die Macht in Igersheim übernommen. Der Rathaussturm verlief diesmal anders: ein Ratespiel entschied über die Schlüsselvollmacht.

Igersheim. Sie hat Tradition und heuer richtig viel Publikum, die närrische Machtübernahme am 11. November. Die Frage, wer die Macht über das Rathaus bekommt, wurde mit einem Ratespiel entschieden. Natürlich gewannen die Kalroben.

Wieder einmal begann am 11. November um 11.11 Uhr die fünfte Jahreszeit, und auch in Kalrobien übernahmen die Narren die Macht.

Karlroben-Präsident Michael Hopf konnte dazu nicht nur das närrische Fußvolk, den Elferrat, Bürgermeister Frank Menikheim und vor allem viele interessierte Zuschauer begrüßen.

Sah es am frühen Sonntagmorgen noch trübe am kalrobianischen Himmel aus, so hatte Petrus bald ein Einsehen und sorgte für blauen Himmel und Sonnenschein. Schöner kann der Start in die Fastnachtssession nicht sein.

Schmerzlich vermisst

Wie üblich angeführt vom Historischen Deutschordens-Spielmannszug – schmerzlich vermisst wurde der im Sommer überraschend gestorbene Stabführer Rainer Galm – zogen die Kalroben vom Vereinsheim über die Schul- und die Mergentheimer Straße zum Rathaus. Jung und Alt erwarteten den bunten und lautstarken Zug, und die Spannung stieg, mit welchen Mitteln die Narren sich des Rathauses bemächtigen werden.

In die Trickkiste gegriffen

Michael Hopf und seine Kalrobenschar hatten tief in die Trickkiste gegriffen: Nach er obligaten Begrüßung, dem Kommando „bedeckt euch!“ – früher hieß das noch „Kappe uff!“ – waren die Narren sozusagen „gut behütet“ und somit auch offiziell im Amt. „Heut’ ist’s soweit, es kommt die fünfte Jahreszeit!“, verkündete Hopf, und es folgte sogleich ein lautstarkes „Kalrobia Helau!“ Und wie holten sich die Kalroben den Rathausschlüssel? Nicht mit roher Gewalt, auch nicht mit einer überraschenden Attacke, nicht mit Sturmleitern, sondern mit Köpfchen.

Millionär konnte zwar niemand werden beim Sessions-Auftaktspiel, auch der Telefonjoker und die Publikumsfrage fehlte – Prinz Oliver I. und Bürgermeister Frank Menikheim maßen sich, unterstützt von jeweils vier Kindern, im Raten.

Die Frage präsentierte Michael Hopf, und die Schlüsselaspiranten mussten jeweils einem Kind, das den richtigen Buchstaben trug, einen Ball zuwerfen.

Doch der Prinz erwies sich als schlau und gewieft. „Er weiß einfach alles!“, sagte ein resignierender Bürgermeister, nachdem die Narren auf 5:1 davongezogen waren. Da musste der Bürgermeister den Schlüssel rausrücken, kann sich aber - „wir haben einen Trostpreis!“ - auf einen monatelangen Urlaub unter südlicher Sonne freuen.

Und angesichts des drohenden Schmuddelwetters ist die Aussicht, am Südsee-Strand unter schattenspendenden Palmen zu ruhen, coole Drinks zu genießen und einfach zu „chillen“, doch durchaus mehr als ein Trostpreis.

Über die Aktivitäten der Kalroben wird er sich online informieren – die FN gibt es ja auch im Internet.

Und wenn er dann nach Aschermittwoch wieder im Rathaus den Ton angibt, ist er gut ausgeruht und voller Tatendrang. Bis dahin aber heißt es „Kalrobia Helau!“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018