Einen bunten Melodienstrauß geflochten

Igersheim.Seinen traditionellen Herbstliederabend, heuer mit fünf Chören aus zwei Chorverbänden, veranstaltet der Sängerkranz Igersheim am Samstag, 3. November, in die Erlenbachhalle ein. Ab 19.30 Uhr erwartet die Besucher wieder ein bunter Strauß mit Melodien aus deutschem und internationalem Liedgut, dargeboten vom gastgebenden „Sängerkranz Igersheim 1844, dem Igersheimer Projektchor „SINGvorFUN“, dem Männerchor „Ottmar Mergenthaler Sängerfreunde“, dem „Liederkranz Niederstetten“ und dem Chor „Querbeet“ aus Niedernhall.

Letztgenannter Chor, quasi eine singende Abteilung des Gesangverein Niedernhall, stellt sich mit 40 Akteuren erstmals in der Erlenbachhalle vor. Man darf also gespannt sein auf den modernen Chor aus dem Kochertal.

Das breit gefächerte Repertoire, frei nach dem Chornamen „Querbeet“, ist international angelegt, mit Volksmusik, Rock, Pop, Gospel und Musicals. Zu den Referenzen gehören viel beachtete und gefeierte Musicals aus der eigenen Feder, die Teilnahme am Deutschen Chorfest in Frankfurt und ausverkaufte Konzerte in Hallen der Region. Auch der Igersheimer Projektchor „SINGvorFUN“ hat sich gesanglich weiter entwickelt, er wird am Samstag erneut sein hohes musikalisches Können unter Beweis stellen.

Alle Formationen, jede nach ihrer musikalischen Richtung, versprechen jedenfalls besondere Klangerlebnisse.

Die Besucher des Herbstliederabends in der Erlenbachhalle dürfen sich also auf einen bunten musikalischen Gesangsmix freuen, der keine Wünsche offen lässt. Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl sorgt der Schützenverein Igersheim. habe

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018